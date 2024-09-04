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Депутат Госдумы рассказал о звонке мошенника от имени Володина

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Депутат Государственной думы, член комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Новичков рассказал о звонке от мошенника под видом спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Источник: РИА "Новости"

«Мне буквально на днях звонил фейковый Вячеслав Володин. Понятно, что я трубку не снял, но надо быть готовым к тому, что звонки такие каждому из нас будут поступать, когда наши “знакомые”, “близкие” или “начальник” звонят и говорят, что нужно сделать определенные действия — это элемент социальной инженерии», — сказал он, выступая на сессии ВЭФ «Цифровая безопасность и ответственность бизнеса».

«Преступления в киберсфере, к которым причастен искусственный интеллект, еще не начались. То есть это еще даже не цветочки, это даже почва не вспахана, еще все впереди и мы даже представить не можем, какие преступления может совершать искусственный интеллект, потому что его возможности растут в геометрической прогрессии», — отметил депутат.

Мошенники продолжают использовать схему для обмана россиян с использованием фейкового «звонка от руководителя», ранее рассказывала РИА Новости куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова.

Восточный экономический форум проходит 3—6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.