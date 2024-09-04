Депутат Госдумы рассказал о звонке мошенника от имени Володина

«Мне буквально на днях звонил фейковый Вячеслав Володин. Понятно, что я трубку не снял, но надо быть готовым к тому, что звонки такие каждому из нас будут поступать, когда наши “знакомые”, “близкие” или “начальник” звонят и говорят, что нужно сделать определенные действия — это элемент социальной инженерии», — сказал он, выступая на сессии ВЭФ «Цифровая безопасность и ответственность бизнеса».