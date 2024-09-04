Депутат Госдумы рассказал о звонке мошенника от имени Володина

«Мне буквально на днях звонил фейковый Вячеслав Володин. Понятно, что я трубку не снял, но надо быть готовым к тому, что звонки такие каждому из нас будут поступать, когда наши “знакомые”, “близкие” или “начальник” звонят и говорят, что нужно сделать определенные действия — это элемент социальной инженерии», — сказал он, выступая на сессии ВЭФ «Цифровая безопасность и ответственность бизнеса».
«Преступления в киберсфере, к которым причастен искусственный интеллект, еще не начались. То есть это еще даже не цветочки, это даже почва не вспахана, еще все впереди и мы даже представить не можем, какие преступления может совершать искусственный интеллект, потому что его возможности растут в геометрической прогрессии», — отметил депутат.
Мошенники продолжают использовать схему для обмана россиян с использованием фейкового «звонка от руководителя», ранее рассказывала РИА Новости куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова.
Восточный экономический форум проходит