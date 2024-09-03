Во Владивостоке стартует Восточный экономический форум

В павильоне «Арена ГТО» со 2 сентября в третий раз в рамках ВЭФ начался открытый Кубок Дальнего Востока «Игры ГТО». В этом году запланировано участие 11 команд школьников и 11 взрослых команд из субъектов ДФО, а также около 120 атлетов в индивидуальных соревнованиях. В стартовый день ВЭФ восемь победителей Олимпийских игр и чемпионов мира проведут зарядки для школьников Владивостока и острова Русский.