В Минфине подтвердили выдвижение Юдаевой в МВФ от России

Юдаева занимала должность первого зампреда Центробанка с сентября 2013-го по август 2023 года. На этот пост она была назначена спустя несколько месяцев после того, как ЦБ возглавила Эльвира Набиуллина (июнь 2013-го). В июле 2023 года регулятор сообщил, что Юдаева переходит на должность советника Набиуллиной и займется взаимодействием с научным и экспертным сообществом, университетами по образовательным и исследовательским вопросам. В октябре она покинула совет директоров ЦБ.