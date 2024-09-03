Счетная палата назвала регион почти с 300 туристами на один номер в отеле

Инвестиции из бюджета, которые получила «Туризм.рф» в 2021—2023 годах, «использовались недостаточно результативно», говорится в отчете Счетной палаты. На начало 2024 года неиспользованный остаток средств составлял 32,4 млрд руб., или 73,7%. В 2021—2023 годах компания использовала 11,5 млрд руб., из них 46% — 5,3 млрд руб. было направлено на общехозяйственные расходы (80% из них — это оплата труда с начислениями). Финансовая политика не ориентирована на снижение затрат и экономию ресурсов, считают аудиторы: об этом, по их мнению, свидетельствуют уровень заработной платы руководителей высшего звена и тенденция увеличения общехозяйственных расходов, в том числе в связи с удвоением численности штата, расходов на аренду и содержание офисных помещений.