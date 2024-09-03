Президент «Опоры России» назвал отрасли МСП с наибольшим потенциалом

Как отметил собеседник, в России сфера услуг сделала огромный шаг вперед, в особенности среди таких представителей отрасли, как туризм, гостиничный бизнес, общепит и программирование.
«Прежде всего, я вижу потенциал в сфере услуг. У нас очень много услуг мы приобретали за рубежом: тот же туризм, гостиницы, и сейчас многие вещи мы вынуждены покупать здесь. Вот посмотрите, как Владивосток расцвел в сфере общепита, туризма. Кроме того, тот же инжиниринг оказался востребованным, IT-продукты российские востребованы», ― заявил спикер.
В частности, в стране ожидается интенсивное развитие сфер, близких к IT, чему способствует снижение страховых взносов для предпринимателей до 7,6%.
«Кроме того, вы знаете, что по нашей инициативе, которая была поддержана президентом и государственным федеральным собранием, правительством, с 1 января для промышленных предприятий малого бизнеса в России снижаются страховые взносы до 7,6%. Это говорит о том, что в налоговой сфере этим предприятиям будут даны приоритеты, похожие на предприятия IT-сферы», ― отметил собеседник.
По словам Калинина, эта инициатива стимулирует инвестиции в малые производственные компании.
«Это существенная экономия, потому что фонд оплаты труда где-то половину занимает, и взносы снижаются в два раза. Эти деньги можно использовать на то, чтобы инвестировать в собственное развитие. Помимо этого, достаточно бурно развивается логистика. С учетом того, что идет переориентация. Малые предприятия в логистической сфере, они могут и цены поднимать и зарабатывать на этом рынке больше, чем раньше. Многие туда идут», ― подчеркнул он.
Также президент «Опоры России» отметил, что внешнеэкономическая деятельность, в которую входят импорт и экспорт, отличается позитивным прогнозом. По словам Калинина, на сегодняшний день большое количество средств вкладывается в строительство дорог. Собеседник выразил надежду, что этот тренд будет продолжен в будущем.
Также в этот день Александр Калинин заявил, что на сегодняшний день самое главное — не понизить статус и приоритетность развития малого бизнеса в России. Также Калинин заявил о важности сохранения того, что было создано для развития МСП по поручению президента РФ Владимира Путина за прошедшие шесть лет.
Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в ВЭФ-2024 примут участие свыше 6 тыс. гостей из 76 стран. Среди стран — гостей форума Ушаков назвал Китай, Малайзию, Мьянму. В число гостей из РФ вошли шесть зампредов правительства, генеральный прокурор, 11 министров, девять руководителей федеральных агентств, а также 23 главы субъектов. В этом году основная тема ВЭФ — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».
ВЭФ-2024 проходит