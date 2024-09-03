Президент «Опоры России» назвал отрасли МСП с наибольшим потенциалом

«Это существенная экономия, потому что фонд оплаты труда где-то половину занимает, и взносы снижаются в два раза. Эти деньги можно использовать на то, чтобы инвестировать в собственное развитие. Помимо этого, достаточно бурно развивается логистика. С учетом того, что идет переориентация. Малые предприятия в логистической сфере, они могут и цены поднимать и зарабатывать на этом рынке больше, чем раньше. Многие туда идут», ― подчеркнул он.