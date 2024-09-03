Место карты: долги по кредиткам подскочили почти в полтора раза

Долги россиян по кредитным картам подскочили почти в полтора раза за год — в июле их общий объем приблизился к рекордным 5 трлн рублей, выяснили «Известия». Причины — в росте потребительского спроса и инфляции, а также в увеличении зарплат: людям кажется, что они легко смогут закрыть задолженность. Кроме того, интерес к продукту растет на фоне высоких ставок по потребзаймам. При этом просрочка по «пластику» увеличивается, а ставки после окончания грейс-периода достигают 25−40%. Есть ли риски в активном развитии этого рынка — в материале «Известий».
Как оформить кредитную карту
В России портфель кредитных карт по итогам июля 2024-го достиг рекордных значений, следует из данных крупных бюро кредитных историй (БКИ), с которыми ознакомились «Известия».
Общий объем долгов физлиц в этом сегменте дошел до 4,8 трлн рублей — это на 42% (или в 1,4 раза) больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, отмечается в сведениях Объединенного кредитного бюро (ОКБ). За это же время число открытых карт выросло до 82 млн, или всего на 16%.
В БКИ «Скоринг бюро» также сообщили об ускоренном росте сегмента — на 40% в июле по сравнению с таким же месяцем лета прошлого года. По их данным, общая сумма долгов граждан по таким картам по состоянию на конец июля превысила 3,9 трлн рублей (сведения разных игроков рынка различаются, поскольку в них хранится информация от разных банков). При этом количество выданного «пластика» растет медленнее — лишь на 11%, до 94 млн, говорится в данных бюро. В июле 2024-го в сопоставлении с прошлогодним средний чек по кредиткам вырос на 15% и достиг максимальных 113 тыс. рублей.
В крупных банках «Известиям» подтвердили рост портфеля в сегменте. В июле этого года по сравнению с прошлым число активных кредиток выросло на 50%, а объем портфеля по ним — на 43%, сообщили в ПСБ. В «Новикоме» рассказали, что количество действующих карт по состоянию на начало августа 2024-го увеличилось на 32% в сопоставлении с таким же периодом 2023-го.
Выгодно ли открывать кредитку
В ПСБ объясняют динамику привлекательными условиями по продукту — прозрачной системой кешбэка и гибкими ценовыми условиями. Там подчеркнули, что уровень одобрения кредиток сопоставим с показателями 2023-го. Вместе с тем за год на треть увеличился средний чек по картам.
Динамика объясняется повышением цен на товары, также расширяются потребности населения, пояснил директор департамента розничных продаж «Новикома» Иван Беляев. Он добавил, что за последний год процент одобрения в этом сегменте вырос. А средний лимит по заявкам увеличился с 48 тыс. до 168 тыс. рублей.
Розничное кредитование растет, поскольку в обществе сохраняются высокие инфляционные ожидания, добавил старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. При этом россияне готовы тратить в долг на фоне увеличения располагаемых доходов (они уверены, что в любой момент смогут погасить заем по карте) и макроэкономической неопределенности, напомнил он.
— В первой половине года наблюдалась достаточно высокая потребительская активность. Причины — высокие инфляционные ожидания населения, рост зарплат. Увеличение портфеля кредиток в таких условиях выглядит вполне закономерным, — считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская.
Она добавила: спрос на кредитки растет и на фоне высоких ставок по потребзаймам. Во время грейс-периода (он составляет в среднем 50−100 дней у крупных банков) проценты вовсе не начисляются. А после его истечения, по данным банков, полная стоимость кредита (ПСК) по карте составляет в среднем от 23 до 40%.
Тогда как ПСК по потребссудам в среднем составляет 40% годовых (и начинают начисляться с первого месяца), но у отдельных игроков показатель доходит до 60%.
Кроме того, как писали ранее «Известия», россияне активно используют схему «доходы на вклад, расходы с кредитки», поскольку сейчас средства можно положить под высокий процент и в то же время тратить заемные какое-то время без начисления процентов. В этой схеме Банк России видит риски: человек может слишком «увлечься» этими играми с грейс-периодом, а затем получить задолженность под высокие проценты.
Какие риски есть при использовании кредитки
Наряду с рекордным ростом портфеля кредиток зафиксировано увеличение уровня просроченной задолженности. По данным ОКБ, в этом сегменте объем необслуживаемых долгов от 90 дней и более по итогам июля вырос почти на треть, до 579 млрд. А число таких карт увеличилось на четверть, до 7 млн.
Показатели просрочки на конец июля нынешнего года в суммарном и количественном выражениях выросли на 15% — до 459 млрд рублей и до 7 млн штук соответственно, заявили и в «Скоринг бюро».
При этом в банках заверили «Известия», что кредитное качество стабильно и роста просрочки не наблюдается. Редакция направила запрос в ЦБ о рисках активного увеличения сегмента.
Кредитки доказали свою устойчивость к внешним стрессам по сравнению с другими продуктами банков, считает гендиректор БКИ «Скоринг бюро» Олег Лагуткин. По его словам, рост среднего чека говорит о том, что кредиторам удается даже в условиях регуляторного давления находить сегменты клиентов, которым можно «доверить» карту на значимые суммы.
Однако за высокой доходностью почти всегда стоят и большие риски, отметила Людмила Рокотянская из «БКС Мир инвестиций». Она указала: помимо роста объемов необслуживаемых долгов (90+) в этом сегменте в первом полугодии 2024-го снизилась и доля пользователей кредиток, которые всегда укладываются в льготный период и не платят процентов за пользование заемными средствами, — с 30 до 26%.
Тем не менее просрочка растет медленнее, чем общий портфель — благодаря ужесточению Центробанком макропруденциальных лимитов, считает основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев. Вместе с тем он отметил: многие банки на фоне высокой конкуренции за новых, но «хороших» клиентов стали предлагать различного рода поощрения в виде выгодных кешбэков, что также стимулировало спрос.
Снижение количества выдач новых карт при росте среднего лимита в ближайшей перспективе продолжится, а конкуренция за незакредитованных клиентов усилится, считает Эльман Мехтиев.
В ближайшее время основное влияние на развитие сегмента окажут два разновекторных фактора: жесткая денежно-кредитная политика ЦБ по охлаждению этого рынка и высокая потребительская активность населения, отметил директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков. При этом на карты политика Банка России оказывает меньшее влияние — грейс-период и без того высокие проценты снижают чувствительность к изменению ключевой.
Вряд ли сейчас стоит говорить о значительном ухудшении качества долгов по кредиткам, считает Олег Лагуткин. До тех пор пока портфель по ним растет опережающими темпами по сравнению с объемом дефолтных, кризиса на этом рынке ожидать не стоит. Однако, по мнению Ивана Уклеина из «Эксперт РА», ситуация может ухудшиться в условиях повышения долговой нагрузки населения и возросших ставок.
В 2024-м рост рынка карт опередит кредиты наличными, продолжив тренд последних лет, спрогнозировал руководитель департамента розничного кредитного бизнеса ВТБ Роман Шаехов. По итогам восьми месяцев этого года портфель кредитных карт в России уже увеличился на четверть, до 840 млрд рублей, а займов наличными — только на 7% (+683 млрд рублей). До конца года объем рынка в первом сегменте поднимется более чем на треть при росте второго в пределах 15%.