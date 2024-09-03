Место карты: долги по кредиткам подскочили почти в полтора раза

Долги россиян по кредитным картам подскочили почти в полтора раза за год — в июле их общий объем приблизился к рекордным 5 трлн рублей, выяснили «Известия». Причины — в росте потребительского спроса и инфляции, а также в увеличении зарплат: людям кажется, что они легко смогут закрыть задолженность. Кроме того, интерес к продукту растет на фоне высоких ставок по потребзаймам. При этом просрочка по «пластику» увеличивается, а ставки после окончания грейс-периода достигают 25−40%. Есть ли риски в активном развитии этого рынка — в материале «Известий».