Индекс Мосбиржи, акции «Газпрома» и падение рынка облигаций: дайджест

На прошлой неделе компания опубликовала отчетность, которая оказалась лучше ожиданий и дала рынку надежды на выплату дивидендов. Аналитик ФГ «Финам» Игнат Иванов также связал рост котировок «Газпрома» на торгах 2 сентября с заявлением директора департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрия Биричевского о том, что импорт российского газа в страны Евросоюза продолжает расти и его доля в общем импорте ЕС достигла 15%. Иванов также упомянул Reuters, который сообщил о росте экспорта «Газпрома» в Европу в этом году на 19,2% год к году, до около 21,1 млрд куб. м и. Наконец, директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков предположил, что рост акций «Газпрома» на торгах 2 сентября также мог быть связан с закрытием коротких позиций.