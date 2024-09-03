Индекс Мосбиржи, акции «Газпрома» и падение рынка облигаций: дайджест

Индекс Мосбиржи
Индекс Мосбиржи 2 сентября, в первый рабочий понедельник осени, показал сильнейшее дневное падение с начала 2024 года. Индикатор по итогам основной торговой сессии упал на 3,97%, до 2545,07 пункта. В предыдущий раз индекс торговался на этих уровнях в мае 2023 года. Всего с начала года бенчмарк потерял уже 17,9%
Индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней сессии, закрылся чуть выше — на отметке 2 546,1 пункта. Долларовый индекс РТС в понедельник по итогам основной торговой сессии снизился на 2,71%, до 890,82 пункта.
Рост в составе индекса Мосбиржи по итогам торгов 2 сентября показали четыре бумаги: обыкновенные акции «Мечел» (+3,36%), привилегированные акции «Мечел» (+2,16%), акции «Сегежи» (+0,97%) и «Газпрома» (+0,72%). Сильнее всего снизились бумаги «Россетей» (-11%), МКБ (-10,29%), «Самолета» (-8,36%), расписки Globaltrans (-8,12%) и акции ПИКа (-8,11%).
Российский рынок снижается седьмую неделю подряд. Причем, как отмечают аналитики, новых причин для масштабных распродаж не было. Ключевой фактор падения прежний — высокие процентные ставки и ожидания, что они сохранятся надолго.
Эксперт «БКС Мир Инвестиций» Михаил Зельцер отмечает, что инвесторы опасается очередного раунда ужесточения ДКП на заседании ЦБ 13 сентября. При этом геополитическая ситуация остается острой. В то же время, считает Зельцер, эти факторы уже не могут оправдать обвал рынка и отвесное падение бумаг на десятки процентов в день по любым ценам. «Наиболее вероятная причина нон-стоп распродаж — сохранение лазеек для выхода недружественных нерезидентов из бумаг. ЦБ пытался прикрыть пути выхода, но, видимо, удалось еще не все», — говорит Зельцер.
В инвестбанке «Синара» также отмечают, что наиболее сильное движение и большие объемы торгов наблюдались в эмитентах с максимальной долей капитала в депозитарных расписках, по которым западные депозитарии возобновили программы расконвертации.
Аналитик ФГ «Финам» Игнат Иванов полагает, что с технической точки обвальное падение индекса Мосбиржи продолжается. По словам аналитика, ближайшим уровнем поддержки является отметка немного ниже 2500 пунктов.
Вместе с тем Иванов отмечает, что индекс значительно перепродан, поэтому возможен отскок вблизи текущих уровней. Михаил Зельцер предупреждает, что переворот рынка вверх «может произойти абсолютно в любой момент и без какого-либо предупреждения». По мнению Зельцера, ближайший ориентир — возврат к 2650 пунктам.
Акции «Газпрома»
По итогам торгов акции «Газпрома» прибавили 0,72%, до ₽123,86.
На прошлой неделе компания опубликовала отчетность, которая оказалась лучше ожиданий и дала рынку надежды на выплату дивидендов. Аналитик ФГ «Финам» Игнат Иванов также связал рост котировок «Газпрома» на торгах 2 сентября с заявлением директора департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрия Биричевского о том, что импорт российского газа в страны Евросоюза продолжает расти и его доля в общем импорте ЕС достигла 15%. Иванов также упомянул Reuters, который сообщил о росте экспорта «Газпрома» в Европу в этом году на 19,2% год к году, до около 21,1 млрд куб. м и. Наконец, директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков предположил, что рост акций «Газпрома» на торгах 2 сентября также мог быть связан с закрытием коротких позиций.
«Восходящее движение в акциях газового гиганта может наблюдаться на ожиданиях выплаты дивидендов в 2024 году и дальнейшего улучшения финансового положения компании, а также в случае приостановки падения всего российского рынка», — прогнозирует аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.
Эксперт «БКС Мир Инвестиций» Михаил Зельцер также считает, что как только давление на весь рынок снизится, бумаги «Газпрома», скорее всего, первыми пойдут вверх, причем рост будет сильным. По оценкам Зельцера, ближайшим ориентиром в таком случае будут уровни выше ₽130.
Рынок облигаций
По итогам торгов индекс государственных облигаций Московской биржи (RGBI) упал на 0,42%, до 102,81 пункта. Это минимум с 21 марта 2022 года.
«Кривая ОФЗ продолжает подниматься на всех сроках за исключением выпуска 26242, на которой пришлась треть совокупного оборота в сегменте», — прокомментировал руководитель отдела по работе облигациями УК «Ингосстрах Инвестиции» Игорь Кириллов.
В Альфа-Банке отметили, что судя по котировкам ОФЗ и ставкам денежного рынка, инвесторы считают маловероятным сохранение ставки на текущем уровне 18%.
Портфельный управляющий УК «Первая» Владислав Данилов среди предупредил, что сейчас охраняются проинфляционные факторы (состояние экономики и рынка труда, повышенные инфляционные ожидания, темпы кредитования и другие), что создает вероятность дальнейшего повышения ключевой ставки. Помимо этого, остается и «навес» предложения ОФЗ со стороны Минфина, добавил Данилов.
Курсы валют
Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК:
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽90,4, продать — по ₽88;
- Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить доллары можно по ₽90,45, продать — по ₽89,75.
Самые дешевые евро:
- Банк «Санк-Петербург» (ст. м. «Полянка», «Тульская», «Киевская»): купить евро можно по ₽100,3, продать — по ₽94,15;
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽100,55, продать — по ₽100.
Самые дешевые юани:
- Ингосстрах Банк (ст. м. «Белорусская», «Новослободская», «Улица 1905 года», «Отрадное»): купить юани можно по ₽12,95, продать — по ₽12,55;
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽13, продать — по ₽12,75.
Корпоративные события
«Мосгорломбард»: финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2024 года.
Московская биржа: объем торгов за август.
Другие важные события
Банк России: новостной индекс деловой активности.
Банк России: бюллетень «О чем говорят тренды».
Россия: открытие Восточный экономический форум во Владивостоке.
Президент России Владимир Путин посетит с официальным визитом Монголию.
Турция: индекс потребительских цен в августе — 10:00 мск.
США: индекс деловой активности в промышленности Markit в августе — 16:45 мск.
США: индекс деловой активности в промышленности ISM в августе — 17:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 2545,07 (-3,97%).
Индекс РТС: 890,82 (-2,71%).
S&P 500: 5648,40 (+1,01%).
Dow Jones Industrial Average: 41 563,08 (+0,55).
NASDAQ Composite: 17 713,62 (+1,13%).