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Экспорт вин из Италии в Россию сократился на 25% в 2024 году

Экспортные поставки вин из Италии в Россию сократились на 25% в первом полугодии 2024 года. Об этом пишет The Drinks Business со ссылкой на данные Uiv-Vinitaly Observatory (UVO).

Источник: РИА "Новости"

По данным издания, суммарный объем экспорта итальянских вин за январь—июнь 2024 года вырос на 6,3%. В стоимостном выражении он увеличился на 4,7%. Всего за этот период было экспортировано почти 4,7 млн гектолитров вина на сумму €2,1 млрд.

Как пишет The Drinks Business, рост спроса на вина из Италии был отмечен в Южной Корее, Мексике и Австралии, а также в других странах за пределами Европы.

Как ранее писал «РБК Вино», летом 2024 года Россия сократила поставки вин из Европы до минимума с 2010 года. Больше всего сократились поставки из Франции — в девять раз. При этом в июле 2024 года отмечался рост поставок итальянских вин на 1%.