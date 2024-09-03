Экспорт вин из Италии в Россию сократился на 25% в 2024 году

По данным издания, суммарный объем экспорта итальянских вин за январь—июнь 2024 года вырос на 6,3%. В стоимостном выражении он увеличился на 4,7%. Всего за этот период было экспортировано почти 4,7 млн гектолитров вина на сумму €2,1 млрд.
Как пишет The Drinks Business, рост спроса на вина из Италии был отмечен в Южной Корее, Мексике и Австралии, а также в других странах за пределами Европы.
Как ранее писал «РБК Вино», летом 2024 года Россия сократила поставки вин из Европы до минимума с 2010 года. Больше всего сократились поставки из Франции — в девять раз. При этом в июле 2024 года отмечался рост поставок итальянских вин на 1%.