ЦБ сообщил о замедлении экономической активности в России

При этом цены в указанный период росли высокими темпами, а годовая инфляция в июле, вероятно, достигла пика.
В материалах ЦБ указано, что важным проинфляционным фактором в июле-августе были инфляционные ожидания бизнеса и населения. Снижение инфляционного давления возможно, если продолжится сбалансированный рост экономики. Однако, по оценкам регулятора, этот процесс будет небыстрым. Для формирования дезинфляционного тренда и возвращения годовой инфляции к целевому показателю в 4% в 2025 году необходимо продолжать поддерживать жесткую денежно-кредитную политику, указал ЦБ.
Кроме того, в июле-августе произошло замедление динамики потребления населением товаров и услуг. Снижение зафиксировано в том числе в розничном кредитовании из-за отмены или изменения условий льготных ипотечных программ. «Проявился эффект от ужесточения макропруденциального регулирования сегмента необеспеченного потребительского кредитования. Вместе с тем высокими темпами продолжает расти корпоративное кредитование», — говорится в бюллетене.
ЦБ также отметил, что отношение инвесторов к продолжающейся жесткой денежно-кредитной политике наряду с «неблагоприятным геополитическим фоном» повлияли на показатели российских финансовых рынков. В июле-августе на рынке акций и облигаций с фиксированной доходностью преобладали негативные настроения. При этом заинтересованность инвесторов к сегменту рынка облигаций с переменной доходностью и фондам денежного рынка сохранилась.
Базовый прогноз Банка России предполагает, что к концу 2025 года инфляция замедлится до 4−4,5%, средняя ставка по году будет на уровне 14−16%. Сейчас ключевая ставка составляет 18%. Для ее снижения, как указал регулятор, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики.