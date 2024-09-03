ЦБ сообщил о замедлении экономической активности в России

В материалах ЦБ указано, что важным проинфляционным фактором в июле-августе были инфляционные ожидания бизнеса и населения. Снижение инфляционного давления возможно, если продолжится сбалансированный рост экономики. Однако, по оценкам регулятора, этот процесс будет небыстрым. Для формирования дезинфляционного тренда и возвращения годовой инфляции к целевому показателю в 4% в 2025 году необходимо продолжать поддерживать жесткую денежно-кредитную политику, указал ЦБ.