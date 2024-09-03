Аркадий Ротенберг оценил влияние высоких ставок на строительную отрасль

Еще до последнего повышения ключевой ставки, в июне 2024 года (последние доступные данные ЦБ), ставки по кредитам нефинансовым компаниям сроком до года подскочили до 17% (против 9,5% год назад), а по долгосрочным кредитам — до 14,5%. В конце прошлого года при ключевой ставке 15−16% застройщики уже жаловались на дороговизну кредитов. Ставки по проектному финансированию для запуска новых проектов могут вырасти до 21% годовых, предупреждали они. Одновременно дорожают и бридж-кредиты на покупку участка под застройку, поскольку их ставки тоже привязаны к ключевой. Рост себестоимости строительства происходит также из-за удорожания материалов и оборудования, которые финансируются за счет кредитования производителей, отмечал президент группы RBI Эдуард Тиктинский.