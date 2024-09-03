Аркадий Ротенберг оценил влияние высоких ставок на строительную отрасль

Строительный бизнес продолжает кредитоваться, даже несмотря на текущие высокие процентные ставки, сказал РБК бизнесмен Аркадий Ротенберг. «Но берут преимущественно короткие кредиты на пополнение оборотных средств, потому что длинные под 20% никто брать не будет», — уточнил он.
Банк России 26 июля повысил ключевую ставку сразу на 2 п.п., с 16 до 18% годовых. Регулятор «будет держать ставку высокой в течение длительного времени — того времени, которое нужно, чтобы вернуть и закрепить инфляцию на цели», подчеркивала по итогам заседания глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, нельзя исключать и нового повышения ставки.
В текущих условиях, указал Ротенберг, окупить профинансированный за счет кредитных денег проект практически невозможно. Но все же к остановке строек высокая ставка не приведет, уверен он. «Ситуация текущих высоких процентных ставок — мера вынужденная, но временная. В противном случае это продолжило бы повышение инфляции. И даже те, кто берут длинные кредиты, понимают, что ставка будет снижаться», — отметил он. В «Нацпроектстрое», совладельцами которого выступают структуры бизнесмена, по его словам, ситуация стабильная: «Мы не вытаскивали из компании деньги, например на дивиденды, а сохраняли и теперь инвестируем, выкручиваемся».
Еще до последнего повышения ключевой ставки, в июне 2024 года (последние доступные данные ЦБ), ставки по кредитам нефинансовым компаниям сроком до года подскочили до 17% (против 9,5% год назад), а по долгосрочным кредитам — до 14,5%. В конце прошлого года при ключевой ставке 15−16% застройщики уже жаловались на дороговизну кредитов. Ставки по проектному финансированию для запуска новых проектов могут вырасти до 21% годовых, предупреждали они. Одновременно дорожают и бридж-кредиты на покупку участка под застройку, поскольку их ставки тоже привязаны к ключевой. Рост себестоимости строительства происходит также из-за удорожания материалов и оборудования, которые финансируются за счет кредитования производителей, отмечал президент группы RBI Эдуард Тиктинский.
В 2023 году доля строительной отрасли и комплекса ЖКХ, в которых занято 16% трудоспособного населения страны, в ВВП России составила 13,4%, следует из данных Росстата. Сам объем строительных работ увеличился на 7%. По данным Минстроя, за прошлый год строители сдали 110,4 млн кв. м жилья, или 0,75 кв. м на жителя страны, что на 7,5% больше, чем за 2022-й.