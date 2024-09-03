Акции АЛРОСА подскочили на новости о поиске решения проблемы с санкциями

Акции алмазодобывающей компании АЛРОСА на максимуме прибавили 1,98%, подорожав до ₽47,42, свидетельствуют данные торгов на 10:32 мск. К 11:18 мск рост замедлился до 1,5%, акции торговались по ₽47,20.
Бумаги АЛРОСА подскочили после сообщения о том, что власти Анголы сделали выгодное предложение компании для решения проблемы антироссийских санкций, затрудняющих ее работу. Посол страны в России сообщил о подготовке переговоров для поиска такого пути решения проблемы антироссийских санкций, который будет выгоден обеим сторонам.
«Ведется поиск таких механизмов, которые никому не навредили бы. Насколько мне известно, Ангола предложила АЛРОСА один возможный вариант. Ожидается, что пройдет встреча, где стороны обсудят это предложение», — сказал в рамках ВЭФ посол республики в России Аугушту да Силва Кунья, его слова передает ТАСС.
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