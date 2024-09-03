Акции АЛРОСА подскочили на новости о поиске решения проблемы с санкциями

«Ведется поиск таких механизмов, которые никому не навредили бы. Насколько мне известно, Ангола предложила АЛРОСА один возможный вариант. Ожидается, что пройдет встреча, где стороны обсудят это предложение», — сказал в рамках ВЭФ посол республики в России Аугушту да Силва Кунья, его слова передает ТАСС.