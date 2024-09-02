Жизнь без льгот: что происходит с рынком жилья после отмены льготной ипотеки

Одновременно отмечен колоссальный обвал объема сделок. В целом по крупным городам он упал на 46,6% в прошлом месяце. В Самаре и Челябинске снижение достигло 70%. При этом, по оценке Frank RG, объем выдачи ипотечных кредитов составил 348,5 млрд рублей, что на 55,1% ниже показателя июня 2024-го и на 46,7% — июля 2023-го. Кроме того, было зафиксировано снижение и в количественном выражении — на 56,5%, а по отношению к июлю 2023 года — на 54,6%. Справедливости ради, такой резкий спад был связан с тем, что перед отменой льготной ипотеки как можно большее количество потенциальных покупателей стремились оформить кредиты, влезая в последний вагон уходящего поезда.