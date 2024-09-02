ВТБ начнет замораживать работу приложений при подозрении на мошенничество

Ложные срабатывания, безусловно, будут — как существуют ошибочные блокировки банковских карт, уверен Арефьев. В пример он привел реагирование банков на большое количество попыток провести транзакции из разных локаций за короткий промежуток времени. «Раньше довольно часто попадали в неприятные истории, например, путешественники — человеку нужно было совершить длительный перелет с тремя пересадками, и в каждой точке маршрута он выходил в зону аэропорта и что-то оплачивал. В таких ситуациях часто на второй или третьей пересадке банк блокировал карту. Полагаю, что в случае с новой антифрод-системой это тоже может стать поводом для временной блокировки», — рассуждает Арефьев.