Вещественное доказательство: в РФ наладят выпуск дефицитного сырья для стройматериалов

Уже в 2024 году в России могут наладить опытный выпуск вещества, без которого невозможно производство холодильников, многих автозапчастей, монтажной пены, герметиков, теплоизоляции, других стройматериалов. Речь идет о МДИ (метилендифенилдиизоцианате) — сейчас по нему существует зависимость от импорта. Активизировать импортозамещение МДИ приходится из-за санкций — летом 2024 года его перестали поставлять как из недружественных стран, так и из Китая, говорят участники рынка. Рано или поздно наладить параллельный импорт этих химикатов удастся, но создание отечественного производства было бы оптимальным выходом, считают эксперты.
Когда в РФ запустят производство МДИ
Опытное производство МДИ может появиться в России уже к концу текущего года — об этом было заявлено на недавнем совещании в Минпромторге, посвященном импортозамещению этого химпродукта, рассказал «Известиям» один из участников обсуждения.
— МДИ — ключевой сырьевой компонент при производстве монтажных пен, герметиков, теплоизоляционных плит ПИР, наливных полов, комплектующих для бытовой техники и автомобилей, — объяснил совладелец и управляющий партнер компании «Технониколь» Сергей Колесников. — Проще говоря, ни одно овощехранилище, ни один склад, ни автомобили, ни поезда с самолетами невозможно произвести без этого компонента.
МДИ, в частности, применяется для изготовления пены для термоизоляции холодильников, рассказывает представитель ассоциации производителей и продавцов бытовой техники и электроники РАТЭК Антон Гуськов. В России продукция нужного качества не производится, утверждает он.
— Недавно производители этого химпродукта из Китая уведомили российских контрагентов, что не смогут его поставлять. Химикат долго храниться не может, и сейчас участники рынка пытаются найти альтернативных поставщиков, — рассказал он «Известиям».
В таких условиях возрос риск роста цен на это дефицитное сырье. Только за две недели с момента уведомления китайского производителя о прекращении поставок цены на МДИ в России выросли примерно на 50%, рассказали «Известиям» в «Технониколь».
Опытное производство МДИ планируется запустить на мощностях «Сибура», сообщил «Известиям» участник совещания в Минпромторге. В IV квартале 2024 года на площадке партнера планируется запуск опытно-промышленной установки, подтвердили «Известиям» в компании.
На основании результатов пилотирования будет принято решение о проектировании первой коммерческой (демонстрационной) мощности. Подробности о партнерах и объемах инвестиций в проект в «Сибуре» уточнять не стали. Однако очевидно, что производство МДИ требует серьезных вложений: так, строительство производства мощностью 100 тыс. т обойдется в $400−450 млн, подсчитал Сергей Колесников. При этом маловероятно, что мощность одного завода сможет покрыть все текущие потребности, полагает он. По его словам, видимая емкость рынка составляет 200 тыс. т, а если развивать локализацию производства автокомпонентов, кресел для самолетов и поездов, то она вырастет до 300 тыс. т в год.
Не исчезнут ли из продажи герметики и монтажная пена
Цепочка «Компоненты полиуретанов и производные анилина» является одной из приоритетных, так как данное производство [в России] отсутствует, однако их потребляет значительное количество отраслей, отметили в Минпромторге.
— Технологии производства изоцианатов недоступны для лицензирования и копирования даже из дружественных стран, поэтому для достижения технологического суверенитета важно создать данное производство, — говорят в министерстве.
В настоящее время наибольшая проработка вопроса по созданию изоцианатов имеется у «Сибура», считают в Минпромторге. В IV квартале 2024 года на площадке партнера планируется запуск опытно-промышленной установки, подтвердили в ведомстве.
Производства МДИ в России нет, а потребление есть и оно стабильно растет, говорит и Сергей Колесников. Импорт МДИ в 2020 году составлял 154 тыс. т, а в 2023-м уже 196 тыс. т.
— О проблемах с платежами в Китай, Турцию бизнес говорит уже давно, а на днях стало известно уже о блокировках платежей банками ОАЭ. На оплату партии могут уходить месяцы, и нет гарантии успешного результата; перечень банков и их условия постоянно меняются, — посетовал эксперт.
По его словам, возможности прямых поставок от производителей сырья закончились, а поиск новых путей пока не гарантирует, что удастся приобрести объемы, требующиеся для производителей конечной продукции.
При этом растет риск снижения качества поставляемого сырья. Дело в том, что МДИ имеет ограниченный срок хранения и обладает высокой чувствительностью к температурному режиму. Если через полгода придет закристаллизированный продукт, переработать его и произвести качественные товары будет невозможно, предупреждает Сергей Колесников.
Помимо Китая МДИ в РФ ввозили из США, Японии и ЕС, рассказывали ранее участники рынка. Но после принятия в июне 14-го пакета санкций ЕС поставки прекратились.
Проблемы у производителей стройматериалов, автокомпонентов и бытовой техники из-за прекращения поставок МДИ действительно могут возникнуть, согласен ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Но, как уже неоднократно происходило в ходе антироссийской санкционной кампании, импортеры неизменно находят пути для ввоза тех или иных товаров в Россию и их оплаты — так происходит, в частности, с электроникой. В любом случае создание российского производства химикатов стало бы лучшим выходом из положения, добавляет эксперт.
А вот гендиректор TelecomDaily Денис Кусков считает, что дефицит МДИ не приведет к коллапсу российского рынка холодильников — на нем присутствуют девайсы из КНР и других дружественных стран, а также поставленные по параллельному импорту. Активизацию производства этого продукта, безусловно, стимулируют санкции, согласен он. Кусков не исключает, что параллельный импорт вещества в итоге удастся наладить, но для этого потребуется время и выстраивание новых логистических цепочек.