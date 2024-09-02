Вещественное доказательство: в РФ наладят выпуск дефицитного сырья для стройматериалов

На основании результатов пилотирования будет принято решение о проектировании первой коммерческой (демонстрационной) мощности. Подробности о партнерах и объемах инвестиций в проект в «Сибуре» уточнять не стали. Однако очевидно, что производство МДИ требует серьезных вложений: так, строительство производства мощностью 100 тыс. т обойдется в $400−450 млн, подсчитал Сергей Колесников. При этом маловероятно, что мощность одного завода сможет покрыть все текущие потребности, полагает он. По его словам, видимая емкость рынка составляет 200 тыс. т, а если развивать локализацию производства автокомпонентов, кресел для самолетов и поездов, то она вырастет до 300 тыс. т в год.