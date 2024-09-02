В России состоялась онлайн-сделка с ипотекой в рамках финплатформы

Квартира для сделки была выбрана на «Циане», а оформление ипотеки — через Банк «ДОМ.РФ». Предоставлять документы и заполнять никакие анкеты клиенту не пришлось, был использован его цифровой профиль на «Госуслугах», а вся кредитная документация подписана с помощью электронной подписи. Регистрация ипотечной сделки в Росреестре также прошла в формате онлайн.