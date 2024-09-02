В России состоялась онлайн-сделка с ипотекой в рамках финплатформы

Квартира для сделки была выбрана на «Циане», а оформление ипотеки — через Банк «ДОМ.РФ». Предоставлять документы и заполнять никакие анкеты клиенту не пришлось, был использован его цифровой профиль на «Госуслугах», а вся кредитная документация подписана с помощью электронной подписи. Регистрация ипотечной сделки в Росреестре также прошла в формате онлайн.
«Весь процесс, начиная от поиска, получения ипотеки и заканчивая сделкой, можно будет пройти без посещения банка благодаря “Циан” в самом ближайшем будущем. Мы активно работаем над развитием функций финансовой платформы “Циан” и уже сделали большой и важный шаг — провели первую пилотную», — заявил генеральный директор финансовой платформы «Циан» Михаил Светлышев.
Заместитель директора Управления продажами Банка «ДОМ.РФ» Ирина Кизимчук назвала состоявшуюся сделку важным шагом в сторону масштабирования онлайн сервисов при покупке недвижимости.
«Это особенно актуально сейчас, когда люди стали больше доверять дистанционному обслуживанию и готовы удаленно проводить значимые сделки», — отметила она.
Платформа была зарегистрирована ЦБ в реестре операторов финансовых платформ в 2023 году. Планируется, что в будущем клиенты смогут выбирать ипотечные программы от ведущих российских банков, получать одобрение кредита в течение нескольких минут и подписывать договор с банком полностью удаленно.