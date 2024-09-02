В МИД отметили независимость России от западных валют

«Россия — в авангарде тренда на дедолларизацию. По данным Центрального банка, в мае текущего года доля рубля и валют дружественных стран в расчетах по нашим экспортным операциям превысила 82%, по импортным — 76%. Доля “токсичных” валют (прежде всего, доллара и евро), в 2021 году составлявшая по экспорту почти 85%, в настоящее время упала ниже 20%. В расчетах за импорт она также составляет менее 30%», — сказал он в интервью агентству.