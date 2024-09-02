В МИД отметили независимость России от западных валют

«Россия — в авангарде тренда на дедолларизацию. По данным Центрального банка, в мае текущего года доля рубля и валют дружественных стран в расчетах по нашим экспортным операциям превысила 82%, по импортным — 76%. Доля “токсичных” валют (прежде всего, доллара и евро), в 2021 году составлявшая по экспорту почти 85%, в настоящее время упала ниже 20%. В расчетах за импорт она также составляет менее 30%», — сказал он в интервью агентству.
«Таким образом, мы уже сегодня не зависим от американской валюты. Финансовые операции с нашими ключевыми партнерами переведены в национальные валюты. Их доля в расчетах внутри ЕАЭС — порядка 90%, в двусторонних расчетах с Китаем — более 90%. Растет использование рубля и рупии в обслуживании торговли с Индией. Все более активно применяются иные валюты дружественных и нейтральных государств», — подчеркнул дипломат.
По его словам, Москва заинтересована в выстраивании устойчивых механизмов взаиморасчетов со всеми заинтересованными сторонами, готовыми к сотрудничеству с Россией на условиях равноправия и взаимной выгоды.
«В этом контексте работаем со многими государствами мирового большинства над укреплением финансового взаимодействия, сопряжением платежных систем и созданием иной необходимой инфраструктуры», — добавил Биричевский.