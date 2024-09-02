Страны ЕС наращивают импорт российского газа

«Несмотря на принятый в мае 2022 года план ЕС по сокращению импорта углеводородов из России, европейская торговая статистика демонстрирует, что импорт российского газа в страны Евросоюза имеет тенденцию к росту. Так, в первом полугодии этого года ЕС импортировал больше природного газа из России, чем за январь-июнь 2023 года», — сказал дипломат.
Как уточнил Биричевский, к настоящему времени доля российского газа в общем импорте ЕС достигает 15%.
В частности, отметил дипломат, Франция в первом квартале этого года вдвое увеличила закупки российского сжиженного природного газа (СПГ) — с 2 до 4,4 миллиарда кубометров, при этом значительная его часть идет на реэкспорт.
Многие страны Европы в 2022 году лишились — частично или полностью — газа от «Газпрома». Весной он сократил или прекратил поставки в Болгарию, Польшу, Финляндию, Нидерланды, Германию и Данию, в основном ссылаясь на невыполнение указа президента об оплате в рублях или на другие технические причины. К осени прекратились поставки по основному маршруту — «Северному потоку». Прокачка по балансирующему белорусскому маршруту «Ямал-Европа» также остановилась, а по украинскому — ощутимо снизилась.
В Москве ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. Те, кто отказался от поставок, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ, предупреждали в Москве.