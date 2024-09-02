Сийярто заявил, что Венгрия не выживет без нефти из России

«Если Венгрия прекратит поставки нефти из России, мы просто не выживем, не сможем в широком смысле накормить страну. Мы просто не сможем обеспечить спрос на топливо. Почему? Потому что у нас нет достаточной альтернативной инфраструктуры. Есть еще один трубопровод, проходящий в Венгрию из Хорватии от Адриатического побережья, но его мощность недостаточна для того, чтобы обеспечить не только Венгрию. Тут нужно принимать в расчет еще и Словакию, которая обеспечивается нефтью через Венгрию. И у нее просто нет другого выбора. И отчасти Чешскую Республику», — сказал Сийярто.