Россияне на четверть увеличили вложения в фондовый рынок

Одновременно с ростом вложений частных инвесторов в инструменты фондового рынка растет и количество инвесторов: по итогам июля было зарегистрировано 32,8 млн брокерских счетов против 29,7 млн по итогам 2023 года. Впрочем, основная масса граждан практически не участвует в торгах, следует из презентации Крекотеня. Так, 7,8 млн клиентов биржи совершают хотя бы одну сделку раз в год, 4 млн — хотя бы раз в месяц, 1,3 млн — раз в день. Но все три показателя активности инвесторов выросли за семь месяцев 2024-го.