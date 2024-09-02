Пространство «ВиноГрад»: лучшие российские вина представят на ВЭФ-2024

Открытие тематической площадки «ВиноГрад» в рамках ВЭФ станет продолжением винной повестки, которую совместно продвигают Россельхозбанк и Фонд Росконгресс. В частности, в этом году также в третий раз пройдет Российский винодельческий форум с 7 по 8 ноября 2024 года в Москве.