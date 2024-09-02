Пространство «ВиноГрад»: лучшие российские вина представят на ВЭФ-2024

Что происходило в пространстве «ВиноГрад» на ВЭФ в 2023 году:
Гости площадки смогут принять участие в открытых дегустациях и мастер-классах, познакомиться с историей и продукцией ведущих российских хозяйств. В этом году во Владивостоке свои коллекции представят более десятка ведущих виноделен.
В частности, винный дом «Валерий Захарьин», известный огромным опытом работы с крымскими автохтонами, подготовит для площадки сет из редких сортов вин. Компания «Дербент-вино» проведет обзорную дегустацию «Игристые вина Дагестана». Предприятие «Легенда Крыма» познакомит с новинками в сегменте белых и игристых вин.
А крымское хозяйство Alma Valley продемонстрирует возможности сорта «пино нуар» в условиях крымского терруара на примере собственных образцов. Необычная дегустация «Влияние музыки на восприятие вина» от Mriya Winepark будет проведена совместно с бизнес-подразделением стримингового сервиса «Звук».
В этом году пространство «ВиноГрад» уже прогремело на всё деловое сообщество, став одним из самых популярных мест притяжения на Петербургском экономическом форуме. Каждый третий участник ПМЭФ-2024 посетил «ВиноГрад».
Открытие тематической площадки «ВиноГрад» в рамках ВЭФ станет продолжением винной повестки, которую совместно продвигают Россельхозбанк и Фонд Росконгресс. В частности, в этом году также в третий раз пройдет Российский винодельческий форум с 7 по 8 ноября 2024 года в Москве.
Организаторами РВФ выступают Фонд Росконгресс и Ассоциация «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» (ФСРО АВВР) при поддержке Правительства Российской Федерации. Соорганизатор — Россельхозбанк. Стратегический научный партнер — НИЦ «Курчатовский институт».