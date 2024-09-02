Мосбиржа предсказала выход сотен компаний на торги к 2030 году

За восемь месяцев 2024 года на Мосбирже прошло 10 IPO и три сделки SPO (вторичное размещение акций). Всего в этом году на площадке может пройти около 20 таких сделок, прогнозировал ранее управляющий директор площадки Владимир Крекотень. В начале 2024 года Владимир Путин поручил к 2030 году удвоить капитализацию фондового рынка и довести ее до 66% ВВП. По итогам 2023 года капитализация рынка акций составляла 58,1 трлн руб., что соответствовало примерно 34% ВВП.