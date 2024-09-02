Илон Маск пригрозил президенту Бразилии арестом активов в США

Маск объявил, что более 250 тыс. клиентов Starlink в Бразилии продолжат пользоваться ее услугами бесплатно, поскольку компания не может принимать плату. «Это распоряжение основано на необоснованном определении того, что Starlink должна нести ответственность за штрафы, наложенные — неконституционно — на X», — сказано в заявлении Starlink. X был популярной соцсетью в Бразилии. Как минимум раз в месяц сервисом пользовались 40 млн бразильцев, или 20% от всего населения страны.