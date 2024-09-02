Долг не в чести: россияне стали чаще допускать значительную просрочку по ипотеке

Объем жилищных кредитов, по которым не платят более трех месяцев, вырос на 16% с начала года. На 1 июня он достиг 106 млрд, следует из данных ЦБ, которые проанализировали «Известия». При этом портфель жилищных ссуд за тот же период увеличился лишь на 6% (до 18 трлн), то есть его качество заметно ухудшилось. Несмотря на рост зарплат, платежеспособность заемщиков снижается на фоне высокой инфляции, пояснили эксперты. Риски пока незначительны, россияне не платят менее чем по 1% ссуд, уверены в регуляторе. Что делать заемщику, если кредит становится не по силам, — в материале «Известий».