ЦБ приостановил допэмиссию акций «Группы Позитив»

Впервые о возможной допэмиссии стало известно осенью 2023 года. Изначально предполагалось, что она может составить 25% после удвоения капитализации (точка отсчета — май 2022 года). Однако в марте текущего года компания скорректировала этот объем — теперь максимальная величина допэмиссии будет составлять 15% на каждый двукратный рост капитализации.