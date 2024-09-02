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ЦБ приостановил допэмиссию акций «Группы Позитив»

Дополнительные 7,9% акций компания должна была выпустить в четвертом квартале 2024 года.

Источник: РИА "Новости"

Банк России сообщил о том, что с 30 августа будет приостановлена дополнительная эмиссия акций «Группы Позитив», размещаемых по закрытой подписке. Об этом сообщается на сайте Центробанка. «РБК Инвестиции» направили запросы в пресс-службы ЦБ и «Группы Позитив».

О планах выпустить в четвертом квартале 2024 года 7,9% дополнительных акций разработчик средств информационной защиты «Группа Позитив» сообщил еще весной текущего года. Дополнительный выпуск акций должен был стать единственным в 2024 году и учитывать рост капитализации компании за 2023 год.

Впервые о возможной допэмиссии стало известно осенью 2023 года. Изначально предполагалось, что она может составить 25% после удвоения капитализации (точка отсчета — май 2022 года). Однако в марте текущего года компания скорректировала этот объем — теперь максимальная величина допэмиссии будет составлять 15% на каждый двукратный рост капитализации.

Новость дополняется.