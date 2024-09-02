BofA предрек «бычий» тренд на сырьевых рынках до конца десятилетия

Аналитики Bank of America прогнозируют «бычий» тренд на сырьевых рынках до конца десятилетия, пишет Business Insider. В банке рекомендовали инвесторам вкладывать средства в сырьевые товары, в том числе в золото и нефть, рост цен на которые только начинается. Котировки сырьевых товаров продолжат подъем в ближайшие годы из-за нового витка инфляции, считают аналитики.
Стратег Bank of America Джаред Вудард прогнозирует, что инфляция в США будет оставаться в среднем на уровне 5% в ближайшие годы, как это было до 2000-х. Нефть и золото долгое время считались надежными средствами защиты от инфляции, так что спрос на них со стороны инвесторов будет расти, если прогноз Bank of America о резком росте инфляции в США сбудется.
В Bank of America заявили, что сырьевые товары в ближайшие годы могут приносить годовую доходность в размере 11%, из-за влияния целого ряда проинфляционных факторов, среди которых эксперты назвали высокий внешний долг в США, бюджетный дефицит, демографию, деглобализацию, а также политику нулевых выбросов парниковых газов в атмосферу и рост стоимости рабочей силы.
Такая потенциальная доходность означает, что инвестору, который традиционно отводит 60% на акции, а оставшиеся 40% на облигации, будет выгоднее вместо долговых бумаг вложиться в сырьевые товары.
В этом году среди сырьевых товаров золото показало особенно сильный прирост. Драгоценный металл подорожал примерно на 21% в этом году и достиг. При этом с момента разгона инфляции в США в начале 2022 года золото подорожало на 38%.
Декабрьские фьючерсы на золото на Чикагской товарной бирже (CME) 2 сентября торговались на уровне $2531 за унцию. В июне в Bank of America допустили, что на фоне снижения процентных ставок ФРС и увеличения спроса со стороны крупных институциональных инвесторов, в том числе центробанков, золото может вырасти до $3000 за унцию в течение следующих 12−18 месяцев.
С другой стороны, цены на нефть пока не продемонстрировали такого же подъема. Цена на нефть марки WTI находится около уровня $74 за баррель, а фьючерсы на нефть Brent — около $77 за баррель. То есть нефть стоит примерно столько же, сколько и в августе 2021 года.