BofA предрек «бычий» тренд на сырьевых рынках до конца десятилетия

Стратег Bank of America Джаред Вудард прогнозирует, что инфляция в США будет оставаться в среднем на уровне 5% в ближайшие годы, как это было до 2000-х. Нефть и золото долгое время считались надежными средствами защиты от инфляции, так что спрос на них со стороны инвесторов будет расти, если прогноз Bank of America о резком росте инфляции в США сбудется.