Bloomberg сообщил, что новый удар по Шольцу нанесет Volkswagen

В прошлом году немецкая экономика пережила рецессию. На этот год ожидается стагнация, а медленный рост внутреннего спроса произойдет в 2024 и 2025 годах по мере возобновления роста реальной заработной платы, говорится в майском макроэкономическом прогнозе от Еврокомиссии. В то же время прогнозируется снижение инфляции до 2,4% в 2024 году и 2% в 2025 году по сравнению с 6% в 2023-м.

