Банки КНР не принимают деньги из-за русских имен в платежках

Китайские банки стали отказываться от приема средств не только, если они идут из России, но даже если в платежных документах указаны русские имена. Об этом «Известиям» рассказал гендиректор АО «Первая Группа» Алексей Порошин. Это подтвердил и коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский.