Банки КНР не принимают деньги из-за русских имен в платежках

Такие случаи стали фиксироваться с середины июля. Русские имена (даже не попавшие под санкции) в платежных документах, любые связи с РФ, а иногда и надписи на кириллице становятся основанием для отмены платежа, уточнил он.
Если транзакции производятся через российскую компанию, банки КНР отклоняют платеж из-за страха попасть под санкции. Деньги зависнут на счете на время проверки, а по регламенту финансовая организация имеет право удерживать их 40 дней и потом вернуть покупателю.
Действительно, несколько недель назад появилась информация, что китайские кредитные организации стали перестраховываться и «тормозить» расчеты, полученные от российских бенефициаров — причем необязательно направленные банками РФ, рассказал источник «Известий» из одного из бизнес-объединений. По его словам, эти случаи не массовые.