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Банки КНР не принимают деньги из-за русских имен в платежках

Китайские банки стали отказываться от приема средств не только, если они идут из России, но даже если в платежных документах указаны русские имена. Об этом «Известиям» рассказал гендиректор АО «Первая Группа» Алексей Порошин. Это подтвердил и коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский.

Источник: Reuters

Такие случаи стали фиксироваться с середины июля. Русские имена (даже не попавшие под санкции) в платежных документах, любые связи с РФ, а иногда и надписи на кириллице становятся основанием для отмены платежа, уточнил он.

Если транзакции производятся через российскую компанию, банки КНР отклоняют платеж из-за страха попасть под санкции. Деньги зависнут на счете на время проверки, а по регламенту финансовая организация имеет право удерживать их 40 дней и потом вернуть покупателю.

Екатерина Кизевич
гендиректор компании Atvira

Действительно, несколько недель назад появилась информация, что китайские кредитные организации стали перестраховываться и «тормозить» расчеты, полученные от российских бенефициаров — причем необязательно направленные банками РФ, рассказал источник «Известий» из одного из бизнес-объединений. По его словам, эти случаи не массовые.