Автодилер «Рольф» объявил о смене собственника

Президент России Владимир Путин 22 декабря подписал указ о передаче акций «Рольф» во временное управление Росимущества. В Кремле этот шаг назвали экономически целесообразным. В тот же день в пресс-службе «Рольфа» заявили, что передача компании в управление Росимущества не отразится на ее работе. 21 февраля текущего года сообщалось, что суд в Петербурге взыскал в пользу государства активы автодилера «Рольф» по иску Генпрокуратуры.