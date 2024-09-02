Автодилер «Рольф» объявил о смене собственника

«Новый стратегический инвестор позволит компании сохранить свою уникальную корпоративную культуру и расширить спектр деятельности компании, фокусируясь на повышении эффективности и привлечении новых партнеров и клиентов», — говорится в сообщении.
Действующие соглашения и обязательства перед партнерами и клиентами продолжат исполняться в полном объеме, компания работает над внедрением современных технологий и улучшением процессов обслуживания, отметили в «Рольфе».
Президент России Владимир Путин 22 декабря подписал указ о передаче акций «Рольф» во временное управление Росимущества. В Кремле этот шаг назвали экономически целесообразным. В тот же день в пресс-службе «Рольфа» заявили, что передача компании в управление Росимущества не отразится на ее работе. 21 февраля текущего года сообщалось, что суд в Петербурге взыскал в пользу государства активы автодилера «Рольф» по иску Генпрокуратуры.
17 мая Умар Кремлев рассказывал, что дилерский холдинг «Рольф» планирует выпускать под своим брендом автомобили, колесные диски и шины. В Китае уже состоялись переговоры с потенциальными партнерами. Производство планируется наладить в Серпухове.