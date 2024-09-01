Жильем поросло: как будут управлять многоквартирными домами

— Проще говоря, люди платят не столько, сколько требуется для полноценного ухода за их домом, а столько, сколько готовы платить. Поэтому, например, возврат к системе эксплуатирующих госорганизаций точно так же повлечет необходимость повышать «тариф на содержание». Только в этом случае он будет утверждаться не общим собранием жильцов по предложению УК, а решением государства о минимальной плате за метр жилья. При этом в любом случае потребуется дофинансирование из госисточников, — указывает эксперт.