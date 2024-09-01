В России установили минимальные цены на никотинсодержащую продукцию

По словам эксперта, государство предполагает, что при таком подходе на никотинсодержащем рынке образуется больше предпосылок для законного бизнеса: что нелегальная жидкость, что легальная, и оптом, и в розницу будет стоить выше, чем ставка акциза. «Безусловно, это приведет к росту цен. Во-первых, подорожает нелегальная продукция. Во-вторых, подорожают остатки легальной продукции. Если вы закупили в прошлом году товар по старому акцизу, а продаете его сегодня, то вы должны минимальную цену поднять, исходя из сегодняшнего уровня акциза. Получается, что магазины и оптовики на остатках будут зарабатывать некоторую сверхприбыль, но для потребителя продукция подорожает», — говорит он.