В России изменились правила расчета за сверхурочные часы работы

Ранее, 27 июля, в Госдуме рассказали о повышении пособий по беременности и уходу за ребенком. По словам, члена комитета Госдумы по труду Екатерины Стенякиной, в следующем году максимальный размер пособия по беременности вырастет до 794,4 тыс. рублей, а по уходу за ребенком до 1,5 лет — до 68,9 тыс. рублей.