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В России изменились правила расчета за сверхурочные часы работы

В России с 1 сентября начали действовать новые правила расчета оплаты за сверхурочные часы работы. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Источник: Reuters

Речь идет об изменениях в статье 152 Трудового кодекса России, которая регламентирует порядок оплаты сверхурочных работ, с целью повышения заработка работников, которые вынуждены трудиться сверх установленного рабочего времени.

В соответствии с обновленным законом, теперь в расчёте оплаты за переработки учитываются компенсационные и стимулирующие выплаты. Сверхурочные работы в первые два часа будут оплачиваться в полуторном размере, последующие часы — в двойном размере.

Ранее, 27 июля, в Госдуме рассказали о повышении пособий по беременности и уходу за ребенком. По словам, члена комитета Госдумы по труду Екатерины Стенякиной, в следующем году максимальный размер пособия по беременности вырастет до 794,4 тыс. рублей, а по уходу за ребенком до 1,5 лет — до 68,9 тыс. рублей.