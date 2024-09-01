В России изменились правила расчета за сверхурочные часы работы

Речь идет об изменениях в статье 152 Трудового кодекса России, которая регламентирует порядок оплаты сверхурочных работ, с целью повышения заработка работников, которые вынуждены трудиться сверх установленного рабочего времени.
В соответствии с обновленным законом, теперь в расчёте оплаты за переработки учитываются компенсационные и стимулирующие выплаты. Сверхурочные работы в первые два часа будут оплачиваться в полуторном размере, последующие часы — в двойном размере.
Ранее, 27 июля, в Госдуме рассказали о повышении пособий по беременности и уходу за ребенком. По словам, члена комитета Госдумы по труду Екатерины Стенякиной, в следующем году максимальный размер пособия по беременности вырастет до 794,4 тыс. рублей, а по уходу за ребенком до 1,5 лет — до 68,9 тыс. рублей.