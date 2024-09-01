Россия в 2024 году обгонит по темпам роста ВВП все страны G7

В остальных странах динамика прогнозируется значительно слабее: на 1% экономика вырастет в Великобритании, Канаде и Франции. Увеличение ВВП на 0,8% по итогам текущего года ожидается в Италии. Ждут таких темпов роста и японские власти, однако они дают прогноз не на календарный год, а на фискальный, то есть с апреля 2024 по март 2025-го.