Россия в 2024 году обгонит по темпам роста ВВП все страны G7

В пятницу министр финансов Антон Силуанов представил обновленный прогноз кабмина, в котором темп роста экономики России по итогам года был повышен до 3,9% с 2,8%. А Центробанк подтвердил свой прогноз — на уровне 3,5−4%.
Таким образом, в среднем российские власти ждут темпы роста экономики по итогам текущего года в 3,8%. И это почти вчетверо выше, чем у «большой семерки» — в среднем рост на 1%. При этом наиболее сильные темпы ожидаются в США — на уровне 2,1%.
В остальных странах динамика прогнозируется значительно слабее: на 1% экономика вырастет в Великобритании, Канаде и Франции. Увеличение ВВП на 0,8% по итогам текущего года ожидается в Италии. Ждут таких темпов роста и японские власти, однако они дают прогноз не на календарный год, а на фискальный, то есть с апреля 2024 по март 2025-го.
Наименьшие темпы роста среди стран «семерки» прогнозируются в Германии — лишь 0,3%.
РИА Новости рассчитывало средние темпы роста реального ВВП для каждой страны на основе последних доступных прогнозов местного финансового регулятора и одного из органов, занятых в бюджетном процессе. Например, в России это кабмин, в США — управление Конгресса по бюджету, в Великобритании — Управление по бюджетной ответственности.