Россия на треть увеличила импорт чая, кофе и приправ из Индии

Так, по итогам первого полугодия 2024 года объемы импорта Россией кофе, чая и пряностей из Индии составили 62,8 миллиона долларов. Это почти на треть больше, чем за январь-июнь 2023 года. При этом за июнь этого года объемы поставок составили 12,3 миллиона долларов, на 32% больше, чем в прошлом июне.
Активнее всего в первом полугодии Россия покупала индийский чай и кофе. Объемы поставок чая за год выросли на 20,5% — до 43 миллионов долларов, а поставки кофе увеличились более чем вдвое — до 12 миллионов долларов.
Также в небольших объемах Москва покупала у Нью-Дели пряности — на 3,9 миллиона долларов, например, имбирь, шафран, куркуму и карри, и специи — на 1,9 миллиона, например, семена аниса, бадьяна, фенхеля и кориандра. Также импортировались перец — на 2 миллиона, мускатный орех — на 80 тысяч долларов и корица — на 10 тысяч.
При этом Россия в первом полугодии заняла 11 место среди покупателей индийских кофе, чая и пряностей с долей в 2,8%, поднявшись за год на одну строчку. Главным импортером стал Китай с объемом поставок на 500 миллионов долларов и долей в 17,3%. Также в пятерку вошли ОАЭ — 268 миллионов (9,3%), США — 206 миллионов (7,1%), Италия — 204 миллиона (7%) и Бангладеш — 179 миллионов (6,2%).
Всего за январь-июнь 2024 года Индия экспортировала кофе, чая и пряностей на 2,9 миллиарда долларов. Это на 22,3% больше, чем в прошлом году.