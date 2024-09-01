Россия на треть увеличила импорт чая, кофе и приправ из Индии

Так, по итогам первого полугодия 2024 года объемы импорта Россией кофе, чая и пряностей из Индии составили 62,8 миллиона долларов. Это почти на треть больше, чем за январь-июнь 2023 года. При этом за июнь этого года объемы поставок составили 12,3 миллиона долларов, на 32% больше, чем в прошлом июне.