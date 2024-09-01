Назван советский автомобиль, который до сих пор популярнее японской Toyota

Эксперт напомнил, что по данным за первые шесть месяцев текущего года «семерка» лидировала на вторичном рынке — было реализовано 62,7 тысячи машин. Всего за первое полугодие 2024 года на вторичке продали (и, соответственно, купили) 683,5 тысячи авто семейства ВАЗ. Для сравнения, признанный лидер вторичного рынка — Toyota — уступила более чем вдвое.