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Назван советский автомобиль, который до сих пор популярнее японской Toyota

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. «Рабочая лошадка» советского и российского производства ВАЗ-2107 до сих пор лидирует на вторичном рынке, хотя ее не выпускают уже 12 лет, рассказал агентству «Прайм» автоэксперт Егор Васильев.

Источник: РИА "Новости"

«По сути, ВАЗ-2107 — это вершина эволюции отечественного заднего привода, которая отличается максимальной простотой, утилитарностью и приспособленностью к функционированию в условиях жесткой эксплуатации и неквалифицированного сервиса. Неубиваемый реликт советской эпохи», — констатировал он.

Эксперт напомнил, что по данным за первые шесть месяцев текущего года «семерка» лидировала на вторичном рынке — было реализовано 62,7 тысячи машин. Всего за первое полугодие 2024 года на вторичке продали (и, соответственно, купили) 683,5 тысячи авто семейства ВАЗ. Для сравнения, признанный лидер вторичного рынка — Toyota — уступила более чем вдвое.