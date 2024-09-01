Mastercard решила заменить пароли на биометрию

По словам главы компании, ранее считалось, что пароли помогают защитить данные о финансовых операциях, «это работало некоторое время, но теперь превратилось в уязвимость» перед мошенниками. Он отмечает, что хакеры все чаще атакуют сайты, на которых требуется ввести одноразовый код для подтверждения личности покупателя.