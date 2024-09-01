Экономист спрогнозировал курс рубля на сентябрь

«Лето стало самым волатильным деловым сезоном для российской валюты. После прекращения торгов на валютной секции Мосбиржи доллара и евро курсообразование перешло в менее прозрачную и понятную для участников рынка зону, при этом рубль продемонстрировал укрепление к доллару и евро почти на 5%», — отметил эксперт.