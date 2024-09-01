Экономист спрогнозировал курс рубля на сентябрь

«Лето стало самым волатильным деловым сезоном для российской валюты. После прекращения торгов на валютной секции Мосбиржи доллара и евро курсообразование перешло в менее прозрачную и понятную для участников рынка зону, при этом рубль продемонстрировал укрепление к доллару и евро почти на 5%», — отметил эксперт.
Экономист уточнил, что в середине лета минимальные значения доллара были зафиксированы ниже 83 рублей, евро — до 88 рублей. При этом, по его словам, внебиржевой валютный российский рынок один из самых высокоразвитых в мире.
«Те, кто по-прежнему интересуется курсами валют недружественных стран, всегда могут подсмотреть их у ведущих форекс-дилеров России», — добавил он.
Лобода объяснил, что на рубль продолжает влиять ряд факторов, среди которых: баланс спроса и предложения на внебиржевом валютном рынке, объемы продаж валютной выручки экспортерами, спрос на валюту со стороны импортеров, геополитическая ситуация, возможные точечные меры Центробанка (ЦБ) РФ для стабилизации курса при необходимости, а также жесткая денежно-кредитная политика ЦБ России.
«Как бы ни складывалась конъюнктура рынка, ключевые враги рубля: отток капитала и продолжающаяся десятилетиями политика слабого рубля. К сожалению, в течение всего делового осеннего сезона, даже на фоне продолжающихся макроэкономических успехов, позиции рубля к доллару, с большой вероятностью, будут ослабевать», — сказал экономист.
Эксперт отметил, что правительство РФ при верстке бюджета 2024 года заложило курс доллара в диапазоне 90−100 рублей. По его мнению, в сентябре американская валюта может подняться до 95 рублей, а до конца осени — до 100 рублей.
«Для евро торговый диапазон на сентябрь составляет 97−106,75 рубля, а для юаня — 11,55−12,45 рубля», — добавил Лобода.
По его словам, с учетом сохраняющейся высокой доли импорта курс доллара выше 90 рублей окажет дополнительное негативное воздействие на разгон инфляции.
«Для сохранения сбережений, рекомендуем депозиты на полгода в первоклассных российских банках, в условиях высокой ключевой ставки, золотые монеты и присмотреться к майнингу, который осенью будет введен в правовое поле. Цифровое золото в инвестиционном портфеле может значительно улучшить финансовое положение россиян и бизнеса», — заключил Лобода.
Ранее, 11 мая, сообщалось, что, согласно результатам консенсус-прогноза «Известий» на основе ответов экспертов, российская валюта к началу сентября может торговаться к американской в среднем в диапазоне 91,2−95,3 рубля. Поддержкой нацвалюте в том числе станут цены на нефть, жесткая политика Центробанка РФ, считают аналитики.