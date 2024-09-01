Доходы ЕС от экспорта алмазов рухнули

Россия не поставляет в ЕС натуральные или синтетические камни уже больше года — последняя партия на сумму от 1 миллиона долларов была в июне 2023 года, а стабильные крупные поставки прекратились еще раньше — в июне 2022 года. Если сравнивать текущие доходы ЕС от экспорта алмазов с первым полугодием 2022 года, то за два года они рухнули вдвое.