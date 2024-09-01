Доходы ЕС от экспорта алмазов рухнули

Евросоюз с начала года ввел ограничения на ввоз непромышленных российских натуральных и искусственных алмазов напрямую из России. С 1 марта запрет распространился на камни от 1 карата, ограненные в других странах, а с 1 сентября — от 0,5 карата.
В итоге в первом полугодии Евросоюз получил от экспорта алмазов 3,2 миллиарда евро по сравнению с 4,7 миллиарда в январе-июне прошлого года. Для объединения это второй худший показатель в истории — меньше доходы были только в «коронавирусный» 2020 год (2,5 миллиарда евро), а близкие к текущему уровню — фиксировались еще в разгар глобального финансового кризиса в 2009 году (3,6 миллиарда евро).
Основные убытки несет Бельгия — на нее приходится 94% от всего алмазного экспорта объединения. За указанный период она недосчиталась 1,5 миллиардов евро, отправив за рубеж драгоценных камней лишь на 3 миллиарда.
Главным образом падение доходов ЕС объясняется резким сокращением импорта — также в полтора раза, до 3,7 миллиарда евро. При этом закупки снизились от всех крупных торговцев алмазами на мировом рынке. Самое серьезное падение пришлось на ОАЭ — импорт оттуда упал в 3,5 раза, до 200 миллионов евро. Из Канады импорт сократился в 1,6 раза — до 420 миллионов евро, из Индии и Ботсваны — на четверть, до 1 миллиарда и 433 миллионов евро соответственно.
Россия не поставляет в ЕС натуральные или синтетические камни уже больше года — последняя партия на сумму от 1 миллиона долларов была в июне 2023 года, а стабильные крупные поставки прекратились еще раньше — в июне 2022 года. Если сравнивать текущие доходы ЕС от экспорта алмазов с первым полугодием 2022 года, то за два года они рухнули вдвое.