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Аналитик оценил, ждать ли в сентябре доллара по 90 рублей и ниже

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Рубль в сентябре останется волатильным к мировым валютам и, скорее всего, продолжит плавное ослабление. Но все может измениться, и тогда он укрепится ниже 90 рублей за доллар, рассказал агентству «Прайм» финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Источник: Reuters

Он напомнил, что основное влияние на формирование курса рубля оказывают баланс спроса и предложения на внебиржевом рынке, продажа валютной выручки экспортерами, спрос на валюту у импортеров, геополитика и возможное вмешательство Центробанка, если доллар окажется дороже 98 рублей.

В ближайшие недели мы можем увидеть доллар по 93,5 рубля, но этот уровень входит в широкий торговый диапазон, в котором идут торги. Вряд ли регулятор будет вмешиваться в ситуацию. При этом не исключено, что на тонком рынке мы увидим рубль ниже 90 за доллар, добавил Антонов.

В целом на курс в начале осени будет влиять слишком много факторов, которые трудно поддаются оценке. «Сейчас инвесторы, как слепые котята на рынке, поскольку нет прозрачности в участниках», — подытожил аналитик.