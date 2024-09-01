Аналитик оценил, ждать ли в сентябре доллара по 90 рублей и ниже

В ближайшие недели мы можем увидеть доллар по 93,5 рубля, но этот уровень входит в широкий торговый диапазон, в котором идут торги. Вряд ли регулятор будет вмешиваться в ситуацию. При этом не исключено, что на тонком рынке мы увидим рубль ниже 90 за доллар, добавил Антонов.