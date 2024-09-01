Аналитик оценил, ждать ли в сентябре доллара по 90 рублей и ниже

Он напомнил, что основное влияние на формирование курса рубля оказывают баланс спроса и предложения на внебиржевом рынке, продажа валютной выручки экспортерами, спрос на валюту у импортеров, геополитика и возможное вмешательство Центробанка, если доллар окажется дороже 98 рублей.
В ближайшие недели мы можем увидеть доллар по 93,5 рубля, но этот уровень входит в широкий торговый диапазон, в котором идут торги. Вряд ли регулятор будет вмешиваться в ситуацию. При этом не исключено, что на тонком рынке мы увидим рубль ниже 90 за доллар, добавил Антонов.
В целом на курс в начале осени будет влиять слишком много факторов, которые трудно поддаются оценке. «Сейчас инвесторы, как слепые котята на рынке, поскольку нет прозрачности в участниках», — подытожил аналитик.