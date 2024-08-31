Вклады или дивидендные акции: что было выгоднее для инвесторов за 10 лет

Аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева также полагает, что отдавать предпочтение стоит «дивидендным аристократам» с понятными перспективами ведения бизнеса, прозрачными моделями управления, высокими коэффициентами дивидендных выплат и дружественной к инвесторам и открытой политикой. К «дивидендным аристократам» относятся эмитенты, которые на протяжении 10 лет и более не только непрерывно выплачивали дивиденды, но из года в год повышали величину дивидендных выплат. ЛУКОЙЛ, например, последние 10 лет повышал размер дивидендов в среднем на 25% ежегодно, Сбербанк — в среднем на 14% последние пять лет, демонстрируя в предыдущие годы еще более высокие темпы увеличения дивидендных выплат. Таким образом, покупка акций этих и других дивидендных аристократов выглядит более привлекательно по сравнению с депозитами, так как доход на вложенные один раз средства с течением времени увеличивается, рассказала эксперт «Цифра брокер».