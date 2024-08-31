Вклады или дивидендные акции: что было выгоднее для инвесторов за 10 лет

Рынок российских акций снижается, а ставки по вкладам в банках растут. На первый взгляд, депозиты привлекательнее для инвестора, но «РБК Инвестиции» подсчитали, что на долгосрочном горизонте ситуация обстоит совсем иначе.
Вложения в акции позволяют зарабатывать не только за счет роста их цены — российские компании выплачивают инвесторам дивиденды, которые приносят значительную долю дохода. Так, только рост акций в цене принес бы инвестору за 10 лет 91,7%, в то время как рост котировок вместе с дивидендами приумножил капитал инвестора уже на 268,9%.
Доходность банковских депозитов за 10 лет оказалась значительно ниже — с учетом реинвестирования процентов они принесли бы вкладчикам от 75,4% до 91,2% за десять лет. Для сравнения, на росте курса доллара, который до 2022 года был одним из наиболее популярных средств сбережения у россиян, за десять лет можно было бы заработать 147%.
Как мы считали
Доходность акций с учетом дивидендов считалась по динамике индекса полной доходности Московской биржи MCFTR с конца августа 2014 года по конец августа 2024 года. Дивиденды реинвестируются.
Доходность депозитов определялась с учетом сложного процента на основе средневзвешенных процентных ставок по вкладам физических лиц по данным ЦБ при условии выплаты процентов в конце срока и при рефинансировании процентов. Ставка месячного депозита в июле 2024 года взята как максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях десяти банков, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.
Доходность вложений в доллар США определялась по динамике официальных курсов ЦБ на 1 сентября 2014 и 2024 года.
Плюсы и минусы дивидендных акций по сравнению с депозитами на долгосрочном горизонте
Среди плюсов инвестирования в дивидендные акции опрошенные эксперты выделили защиту средств инвестора от инфляции в долгосрочной перспективе, более высокую ликвидность инструмента, а также защиту от падения курса рубля. Среди минусов эксперты отметили возможную нестабильность дивидендов по сравнению с банковским вкладом, который гарантирует стабильное получение выплат.
Защита накоплений от инфляции
Плюс дивидендных акций перед банковскими вкладами заключается в том, что в долгосрочной перспективе они обеспечивают защиту от инфляции, рассказала эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская. Рост цен на товары транслируется в рост прибылей компаний, что отражается на их дивидендах и, соответственно, на стоимости акций.
Защита от обесценения рубля
Вкладываясь в акции компаний-экспортеров, инвестор защищает себя от падения курса рубля, так как выручка экспортеров в условиях ослабления рубля растет, рассказали аналитики «ВТБ Мои Инвестиции».
Ликвидный актив
Преимущество дивидендных акций — это работа с более ликвидным инструментом, возможность менять дивидендный портфель, добавлять в него новые бумаги, рассказал начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев. В отличие от банковских вкладов, которые являются инструментом не гибким, у дивидендных акций на долгосрочном горизонте есть большая гибкость.
Некоторые виды вкладов имеют существенные ограничения на снятие средств, что может стать препятствием для инвесторов, которым может потребоваться доступ к своим деньгам в любое время, добавил инвестиционный стратег «Алор Брокер» Павел Веревкин.
Помимо того, что из акций можно выйти в любой момент, цена бумаг отражает дисконтированные ожидания рынка в отношении дивидендов, отметили аналитики «ВТБ Мои Инвестиции». Чем ближе дата отсечки, тем выше цена бумаг за счет меньшего коэффициента дисконтирования. Поэтому даже закрывая позицию в акциях досрочно, инвестор все равно получит прибыль, указали эксперты.
Частота выплаты дивидендов
На российском рынке акций много примеров компаний, которые платят дивиденды чаще раза в год, отметили аналитики «ВТБ Мои Инвестиции». Поэтому частота притока денежных средств, которые можно реинвестировать, может быть выше по сравнению с банковскими вкладами.
Нестабильность выплат
Но есть у дивидендных акций и минусы по сравнению с банковским вкладом. Один из них — — это нестабильность выплат акционерам, рассказал начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев. Банковский вклад гарантирует стабильное получение выплат на долгосрочном горизонте. Дивидендные бумаги, даже «дивидендные аристократы», это позволяют делать не всегда.
Повышенный риск
«В отличие от банковских вкладов, дивидендные акции, как правило, предлагают более высокую доходность, имеют потенциал роста стоимости и обеспечивают инвестора денежным потоком, который можно вывести на банковский счет. Само собой, более высокая доходность всегда связана с повышенными рисками при неудачных инвестициях», — указал инвестиционный стратег «Алор Брокер» Павел Веревкин.
Так, если мировую экономику настигнет полноценный кризис, цены на сырье могут резко упасть, что негативно отразится на будущих денежных потоках экспортеров и, соответственно, на их дивидендах, предупредил эксперт.
В то же время банковские вклады предоставляют консервативным инвесторам ряд преимуществ, таких как низкий риск и заранее известный фиксированный процентный доход. Впрочем, за эти преимущества приходится расплачиваться низкой доходностью, добавил эксперт.
Как долгосрочному инвестору выбирать дивидендные акции на Московской бирже
Чтобы выбрать эмитентов для инвестирования, в первую очередь необходимо ознакомится с дивидендной политикой эмитента, рассказали в «ВТБ Мои инвестиции». Например, компания может выплачивать в качестве дивидендов процент от чистой прибыли или же часть свободного денежного потока, что напрямую влияет на размер этих дивидендов. В дивидендной политике могут присутствовать ограничения на выплаты в зависимости от финансовых показателей компании, о чем тоже важно знать.
Также стоит ознакомиться с историей дивидендных выплат на сайте компании и обратить внимание на то, насколько стабильно компания выплачивала дивиденды и как менялась сумма, распределяемая между инвесторами, добавили в «ВТБ Мои инвестиции».
По мнению Олега Абелева, в первую очередь интересны те компании, которые платили пусть и не огромные, но зато постоянные дивиденды. Не нужно выбирать компании, у которых дивидендная доходность была, например, в прошлом году 20%, а в этом году 0%, пояснил эксперт. То есть инвесторам стоит обращать внимание именно на стабильность выплат акционерам. Именно такие компании на развитых рынках считаются «дивидендными аристократами».
Аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева также полагает, что отдавать предпочтение стоит «дивидендным аристократам» с понятными перспективами ведения бизнеса, прозрачными моделями управления, высокими коэффициентами дивидендных выплат и дружественной к инвесторам и открытой политикой. К «дивидендным аристократам» относятся эмитенты, которые на протяжении 10 лет и более не только непрерывно выплачивали дивиденды, но из года в год повышали величину дивидендных выплат. ЛУКОЙЛ, например, последние 10 лет повышал размер дивидендов в среднем на 25% ежегодно, Сбербанк — в среднем на 14% последние пять лет, демонстрируя в предыдущие годы еще более высокие темпы увеличения дивидендных выплат. Таким образом, покупка акций этих и других дивидендных аристократов выглядит более привлекательно по сравнению с депозитами, так как доход на вложенные один раз средства с течением времени увеличивается, рассказала эксперт «Цифра брокер».
При выборе дивидендных бумаг также стоит обращать внимание на ближайшие перспективы бизнеса, потенциальную прибыль и дивдоходность, стоимость компании по мультипликаторам в сравнении с другими представителями сектора, считает Людмила Рокотянская.
Потенциальная дивидендная доходность должна быть выше доходности безрисковых активов, уверен Павел Веревкин.
В условиях высокой ключевой ставки немаловажную роль играет и размер долга компании. Имеет смысл исключать из инвестиционного портфеля компании с высоким долгом, так как в условиях высоких ставок для эмитента будет более рационально гасить долг. В таком случае дивиденды могут быть снижены, предупредил портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.
Что выбрать инвестору — банковский вклад или акции
Большинство опрошенных «РБК Инвестициями» экспертов полагает, что в текущей ситуации для частных инвесторов одна из лучших стратегий на рынке — это диверсификация активов, то есть распределение денежных средств между фондовым рынком и депозитами.
По мнению аналитиков «ВТБ Инвестиции», комбинация «безрискового» актива, такого как депозит, и инвестиций в акции даст наилучшее соотношение риска и доходности. В текущих реалиях высоких ставок инвестиции в депозит выглядят привлекательно, но снижение ключевой ставки Банка России приведет к падению доходов по депозитам, в то время как в акциях произойдет переоценка вверх, что принесет инвестору дополнительную прибыль.
Наталия Пырьева из «Цифра брокер» полагает, что разумным выбором представляется грамотный баланс между акциями и вкладами — 50/50, например, или 60/40. Рынок акций волатилен по своей природе и не застрахован от спадов, и на этот случай пригодятся вклады, учитывая текущие высокие ставки по ним. Процентный доход от вкладов можно реинвестировать или направить на покупку подешевевших акций в периоды спадов, а в случае снижения ставок акции с высокой вероятностью обеспечат опережающий доход по сравнению с депозитами от прироста капитала.
Олег Абелев также полагает, что сейчас можно купить и акции, и положить деньги на вклад в банке. «Просто нужно понимать, что если вы покупаете дивидендные акции, то сами определяете срок владения, а у вклада от срока сильно зависит доходность», — заключил эксперт «Риком-Траст».
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