Сложности перехода: для развития Севморпути потребуется еще до ста судов

Кроме того, для развития маршрута рассматривается вариант привлечения к транспортировкам судов без ледового класса, рассказали «Известиям» в пресс-службе полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Какие ограничения есть у этой идеи и может ли помочь строительство железной дороги развитию морского пути — в материале «Известий».
Увеличение количества судов на СМП
Северный морской путь (СМП) играет важную роль для развития международных связей РФ. Он дает российским производителям возможность выйти на рынки стран Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона, позволяет значительно сократить материальные и временные затраты на транзитные грузоперевозки компаний из европейских и азиатских стран Северного полушария.
В августе 2022 года правительство РФ утвердило план развития СМП до 2035-го. Согласно документу, годовой грузопоток по СМП должен составить в 2024 году 80 млн т, в 2030-м — 150 млн т, в 2035-м — 220 млн т. В Главном управлении Северного морского пути (ГУСМП) подчеркнули, что для дальнейшего развития проектов на Севморпути необходимо уже в ближайшие годы обеспечить круглогодичную навигацию по маршруту. ГУСМП — организация, созданная в 1932 году, в том числе для обеспечения судоходства по Севморпути.
По их данным, к 2030-му для этого необходимо не менее 14 ледоколов в западной и восточной частях СМП.
Кроме того, к 2035 году может потребоваться дополнительное усиление восточного сектора пути тремя серийными универсальными атомными ледоколами (разные проекты 22220) и одним серийным атомным ледоколом «Лидер». Таким образом, их общая группировка на Севморпути должна достигнуть 18 единиц.
— Строительство ледоколов неразрывно связано со строительством арктического грузового флота ледового класса. Сегодня строится 33 судна, до 2030 года, по нашим оценкам, нам потребуется еще до 100 судов для вывоза продукции арктических проектов и обеспечения каботажных и транзитных перевозок по СМП, — заявили в «ГлавСевморпути».
Решение этого вопроса критически важно для дальнейшего роста грузопотока по Севморпути, уверены в организации. Однако в достижении поставленных целей есть определенные сложности.
— Партнеры из Республики Корея, несмотря на подписанные ранее договоры, приостановили строительство судов ледового класса Arc7 для России.
Это сильно влияет на выполнение объемов перевозок по СМП. Я уже не говорю об уменьшении грузовой базы в связи с санкциями и прекращением реализации ряда проектов, — отметил руководитель Центра арктических исследований Института Европы РАН Валерий Журавель.
В сложившейся ситуации, по словам эксперта, значительный интерес представляет предложение специального представителя президента по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игоря Левитина, который обозначил необходимость и принципы формирования на базе СМП международного транспортного коридора и усиления его железнодорожной составляющей. Эту инициативу он обозначил на ПМЭФ-2024 на сессии «Северный морской путь: расширяя арктические горизонты».
— Левитин отметил необходимость железнодорожного выхода на Северный морской путь где-то в районе Урала или Сибири. Такая постановка вопроса принципиально важна. Она предполагает если не изменение подхода по дальнейшему развитию Севморпути на ближайшую перспективу, то ее значительную корректировку за счет усиления в его интересах материковой части России, — добавил Валерий Журавель.
— Это в какой-то степени уменьшит и проблему количества судов ледового класса.
Предметом особого внимания также должно стать строительство новых судоверфей в России и планомерная подготовка кадров для работы на этих судах, уверен эксперт. Созданная Морская коллегия, возможно, разрешит весь этот комплекс вопросов. Также следует разобраться с количеством газовозов, танкеров, балкеров и ледоколов — в некоторых случаях заявленные объемы строительства могут быть не реализованы, считает Валерий Журавель.
В этом году в начале навигации были сложные ледовые условия почти по всей акватории Северного морского пути. Почти полтора месяца, по данным ГУСМП, в юго-западной части Карского моря находился лед, и для судов без ледового класса или с низкими ледовыми классами хождение по этой территории по факту было невозможно. Всего в 2023 году в акватории СМП находилось 430 уникальных судов без ледового класса и 164 — с низкими ледовыми классами (Ice1-Ice3). Также по пути проходили более оснащенные корабли, которые могут перемещаться в достаточно трудных условиях, — 135 (Arc4-Arc5) и 37 (Arc6-Arc7).
Суда без ледового класса на Севморпути
Примечательно, что сейчас, однако, к перевозкам по Северному морскому пути хотят привлекать больше судов без ледового класса. С таким заявлением выступил начальник управления разработки и совершенствования нормативных документов ФАУ «Российский морской регистр судоходства» Сергей Каганов на форуме «Арктика — Регионы» в Архангельске. По его мнению, это позволит увеличить интенсивность судоходства.
Привлекать суда можно в летне-осенний сезон, который характеризуется относительно легкими ледовыми условиями. «И в принципе, что называется, увеличить продолжительность этого сезона за счет возможности использования ледового паспорта на фоне фактических ледовых условий, на наш взгляд, представляется вполне целесообразным», — заметил Сергей Каганов.
Справка «Известий»
Паспорт ледовой безопасности судна (или ледовый паспорт) — свидетельство о допустимых условиях прохождения во льдах. Этот документ фиксирует в отношении каждого конкретного корабля его особенности и возможности эксплуатации — в частности, уточняет допустимую скорость движения. Таким образом применяется индивидуальный подход к оценке потенциала безопасного использования. Такой паспорт можно оформить для судов независимо от наличия у него ледового класса.
Вопрос требований к параметрам судна для прохода по СМП — это тема безопасности, заявили «Известиям» в пресс-службе полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева.
— Рассмотреть данную инициативу, безусловно, необходимо, поскольку результат может положительно сказаться на интенсификации судоходства на СМП. Однако безопасность мореплавания в приоритете. Вопрос рассматривается ФГБУ «ГлавСевморпуть», — сообщили представители Юрия Трутнева.
Суда без ледового класса, согласно критериям допуска в акваторию СМП, могут ходить только с 1 июля по 15 ноября, рассказали «Известиям» в «ГлавСевморпути».
— Самостоятельно они могут осуществлять рейсы только по чистой воде, с ледокольной проводкой — при легком типе ледовых условий, — уточнили в управлении.
Специалисты уже прорабатывают изменения правил плавания в акватории СМП для уточнения критериев допуска судов без ледового класса, уточнили в организации.