Сложности перехода: для развития Севморпути потребуется еще до ста судов

В этом году в начале навигации были сложные ледовые условия почти по всей акватории Северного морского пути. Почти полтора месяца, по данным ГУСМП, в юго-западной части Карского моря находился лед, и для судов без ледового класса или с низкими ледовыми классами хождение по этой территории по факту было невозможно. Всего в 2023 году в акватории СМП находилось 430 уникальных судов без ледового класса и 164 — с низкими ледовыми классами (Ice1-Ice3). Также по пути проходили более оснащенные корабли, которые могут перемещаться в достаточно трудных условиях, — 135 (Arc4-Arc5) и 37 (Arc6-Arc7).