Рубль вновь оказался одной из самых недооцененных валют в мире

РИА Новости составило рейтинг крупнейших мировых экономик по стоимости набора из бургера, картошки фри и стаканчика колы. Согласно данным, самый дешевый такой «обед» — в России, а самый дорогой — в Израиле. На основе этих данных агентство рассчитало курс национальных валют исходя из покупательной способности по отношению к доллару США.
Так, согласно расчетам, курс рубля по паритету покупательной способности (ППС) в 3,4 раза ниже текущего курса и составляет 26,7 рубля за один доллар. Практически аналогичная ситуация наблюдалась год назад — тогда курс рубля по паритету покупательной способности (ППС) был втрое ниже — 32,07 за один доллар.
Рубль стоит меньше курса, рассчитанного по паритету покупательной способности, из-за ряда факторов. «На курс рубля влияют торговый баланс страны на основе экспорта и импорта, динамика денежной массы, геополитическая риск-премия и инфраструктурные барьеры», — пояснил эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.
Первую строчку с Россией делит Индонезия — и там курс, рассчитанный по ППС, оказался в 3,4 раза ниже текущего. Второе место с чуть более скромной цифрой заняли Филиппины — там разница составляет 3,1 раза. При этом анализ соотношения курсов выявил целый ряд стран, в котором текущее значение соответствует рассчитанному по паритету. Это уругвайский песо, канадский доллар и евро (для подсчета значений которого использовалась ситуация в Германии, Франции и Италии).
В то же время самой переоцененной валютой среди крупнейших экономик стал израильский шекель — его курс оказался завышен на 36%. В число переоцененных валют, помимо шекеля, также вошли датская и норвежская кроны: их курсы, рассчитанные по ППС, оказались выше текущего на 29% и 13%, соответственно.