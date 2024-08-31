Рубль вновь оказался одной из самых недооцененных валют в мире

Первую строчку с Россией делит Индонезия — и там курс, рассчитанный по ППС, оказался в 3,4 раза ниже текущего. Второе место с чуть более скромной цифрой заняли Филиппины — там разница составляет 3,1 раза. При этом анализ соотношения курсов выявил целый ряд стран, в котором текущее значение соответствует рассчитанному по паритету. Это уругвайский песо, канадский доллар и евро (для подсчета значений которого использовалась ситуация в Германии, Франции и Италии).