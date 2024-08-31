Россия нарастила поставки нефтепродуктов в Индию

В итоге Россия в июне стала главным поставщиком нефтепродуктов в Индию с долей в 28,6%. В тройку основных импортеров также вошли ОАЭ с объемом поставок на 181,4 миллиона долларов и долей в 21,6% и Южная Корея со 128,5 миллионами и долей в 15,3%.