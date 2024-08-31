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Россия нарастила поставки нефтепродуктов в Индию

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Россия в июне этого года нарастила поставки нефтепродуктов в Индию в два с половиной раза в годовом выражении, до 240 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным индийской статистики.

Источник: © РИА Новости

При этом за всё первое полугодие объемы этих поставок снизились на 21%, до 1,6 миллиарда долларов. Всего по итогам прошлого года они достигли 4,5 миллиарда долларов.

В итоге Россия в июне стала главным поставщиком нефтепродуктов в Индию с долей в 28,6%. В тройку основных импортеров также вошли ОАЭ с объемом поставок на 181,4 миллиона долларов и долей в 21,6% и Южная Корея со 128,5 миллионами и долей в 15,3%.

Следом расположились Ирак — 67 миллионов долларов (7,9%), Кувейт — 47 миллионов (5,6%), Сингапур — 40 миллионов (4,7%) и Саудовская Аравия — 37 миллионов (4,6%). Замкнули десятку США — 31 миллион (3,6%), Катар — 22 миллиона (2,7%) и Малайзия — 9 миллионов (1%).