Россия нарастила поставки нефтепродуктов в Индию

При этом за всё первое полугодие объемы этих поставок снизились на 21%, до 1,6 миллиарда долларов. Всего по итогам прошлого года они достигли 4,5 миллиарда долларов.
В итоге Россия в июне стала главным поставщиком нефтепродуктов в Индию с долей в 28,6%. В тройку основных импортеров также вошли ОАЭ с объемом поставок на 181,4 миллиона долларов и долей в 21,6% и Южная Корея со 128,5 миллионами и долей в 15,3%.
Следом расположились Ирак — 67 миллионов долларов (7,9%), Кувейт — 47 миллионов (5,6%), Сингапур — 40 миллионов (4,7%) и Саудовская Аравия — 37 миллионов (4,6%). Замкнули десятку США — 31 миллион (3,6%), Катар — 22 миллиона (2,7%) и Малайзия — 9 миллионов (1%).