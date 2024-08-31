Эксперты рассказали о способах поставки нефти в Китай

Хотя если говорить о затратах, то удастся сэкономить на инфраструктуре (например, электроснабжении и дорогах), которая для нефте- и газопровода будет общей, пояснил Колобанов. Также можно рассчитывать на более легкое и быстрое согласование маршрута. Кроме того, трубопроводные поставки более рентабельны, чем морские, не зависят от погодных условий и менее подвержены рискам от недружественных действий третьих стран.