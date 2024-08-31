Эксперт прокомментировал «революцию» сланцевой нефти в США

«Особняком стоит сланцевая революция в США, которая прежде всего связана с технологиями гидроразрыва пласта и горизонтального бурения. Она стала “черным лебедем” десятилетия — перевернула рынок, обеспечив профицит нефти, который вызвал очень высокую волатильность мировых цен. То же самое, хотя и в меньших масштабах, сейчас происходит с Гайаной — и такие открытия и прорывы еще возможны», — сказал Белогорьев.
Он отметил, что о пике добычи нефти говорили в 1970—1980-е годы, а с тех пор в мире были сделаны большие геологические открытия. «Достаточно вспомнить Венесуэлу, доказанные запасы нефти которой увеличилась более чем в 15 раз. А всего с 1980 года в мире они выросли в два с половиной раза благодаря технологическому прогрессу и повышению нефтеотдачи», — пояснил эксперт.
Из последних открытий — Гайана, где добыча началась только в 2019 году, а крупные запасы были обнаружены в 2015—2016 годах. Но уже сейчас страна рассматривается в числе драйверов роста всей мировой добычи нефти, добавил он.
При этом Белогорьев уточнил, что доля экономически рентабельных запасов такой нефти постепенно снижается, растет себестоимость, добыча становится сложнее, и это влияет на цены. Но поскольку число поставщиков увеличивается, то конкуренция на рынке тоже растет, что сдерживает потенциальный рост цен, уточнил специалист.