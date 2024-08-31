Эксперт прокомментировал «революцию» сланцевой нефти в США

Он отметил, что о пике добычи нефти говорили в 1970—1980-е годы, а с тех пор в мире были сделаны большие геологические открытия. «Достаточно вспомнить Венесуэлу, доказанные запасы нефти которой увеличилась более чем в 15 раз. А всего с 1980 года в мире они выросли в два с половиной раза благодаря технологическому прогрессу и повышению нефтеотдачи», — пояснил эксперт.