Эксперт назвал наиболее привлекательные инструменты для инвестирования осенью

«В периоды жесткой монетарной политики ЦБ (Центробанка РФ. — Ред.) наиболее выгодными выглядят вложения в безрисковые финансовые инструменты с фиксированным доходом, поскольку он достигает гарантированных 18−20% годовых», — отметил он.
По его словам, наиболее привлекательными инструментами для инвестирования осенью 2024 года остаются рублевые депозиты, предлагаемая доходность которых достаточно высока — в среднем 19% годовых.
Кроме депозитов инвесторам стоит рассмотреть вложения в долгосрочные государственные облигации и корпоративные облигации, считает партнер Capital Lab. Он уточнил, что инвестиции в депозиты, которые застрахованы системой страхования вкладов на сумму до 1,4 млн рублей, характеризуются минимальным уровнем риска.
«Аналогичная история с ОФЗ (облигациями федерального займа. — Ред.), так как вероятность банкротства эмитента таких бумаг минимальна. При этом, к примеру, облигации федерального займа способны приносить фиксированный купонный доход, превышающий 15,4% годовых, который можно зафиксировать на длительный период времени. Среди корпоративных облигаций есть предложения с годовой доходностью до 30%, но по ним гораздо выше вероятность банкротства эмитента и невыплат купонного дохода, чем по ОФЗ», — объяснил Шатов.
Также интерес представляют инвестиции в цифровые финансовые активы (ЦФА), которые представляют собой токенизированные краткосрочные корпоративные облигации, считает эксперт.
«Для менее консервативных инвесторов — сторонников активного управления портфелем и рассматривающих инвестиции в рискованные активы можно рекомендовать инвестиции в золото или акции золотодобывающих компаний, потому что эти активы в периоды высокой инфляции, как правило, показывают наилучшие результаты прироста на капитал. Но в целом инвестировать в фондовый рынок сейчас следует максимально точечно, поскольку он находится под давлением», — сказал Шатов.
Для наиболее рисковой категории инвесторов имеет смысл рассмотреть добавление в портфель отдельных ликвидных криптовалют, но следует учитывать, что их совокупная доля в портфеле должна быть незначительной, подчеркнул партнер Capital Lab.
Ранее, 14 августа, министр финансов России Антон Силуанов в ходе лекции на форуме «Территория смыслов» рассказал, что ОФЗ — хороший инструмент для долгосрочного вложения средств. Он отметил, что рисковый человек может также открыть индивидуальный инвестиционный счет, вложиться в ценные бумаги на финансовом рынке, где доходы могут быть выше. Однако в этом случае и риск больше, подчеркнул министр.