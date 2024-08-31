Эксперт назвал наиболее привлекательные инструменты для инвестирования осенью

«Для менее консервативных инвесторов — сторонников активного управления портфелем и рассматривающих инвестиции в рискованные активы можно рекомендовать инвестиции в золото или акции золотодобывающих компаний, потому что эти активы в периоды высокой инфляции, как правило, показывают наилучшие результаты прироста на капитал. Но в целом инвестировать в фондовый рынок сейчас следует максимально точечно, поскольку он находится под давлением», — сказал Шатов.