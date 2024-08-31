Что важно прописать в договоре аренды жилья в 2024 году

соответствие квартиры необходимым для нанимателя характеристикам, например, обязательность наличия в квартире мебели, бытовой техники, интернета и иных важных для нанимателя характеристик;

соответствие квартиры необходимым для нанимателя характеристикам, например, обязательность наличия в квартире мебели, бытовой техники, интернета и иных важных для нанимателя характеристик;

соответствие квартиры необходимым для нанимателя характеристикам, например, обязательность наличия в квартире мебели, бытовой техники, интернета и иных важных для нанимателя характеристик;