«ВТБ Шанхай» намерен ввести комиссию за платежи в юанях через другие банки

Гендиректор юрфирмы SinoRuss Сурана Раднаева также называет повышение ставок логичным решением для банка. Его расходы на обеспечение работы китайского филиала, предполагает Раднаева, увеличились с тех пор, как на рынок пришел большой поток новых клиентов. «ВТБ Шанхай» уже стал основным банком для обслуживания российско-китайской торговли и самым защищенным ее инструментом, с учетом того что филиал 12 июня подпал под санкции США, рассуждает Раднаева. Китайские компании проявляют интерес к работе с «ВТБ Шанхай», так как локальные банки могут долго проверять или даже возвращать платежи, тем самым срывая сделки, а «ВТБ Шанхай» себе такого не позволяет, уточняет Раднаева.