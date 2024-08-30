«ВТБ Шанхай» намерен ввести комиссию за платежи в юанях через другие банки

Шанхайский филиал ВТБ, «ВТБ Шанхай», предупредил корпоративных клиентов через персональных менеджеров о планах с 1 сентября поднять комиссию за исходящие и ввести ее за входящие платежи в юанях через другие банки. Об этом «Ведомостям» сообщили два собеседника, близкие к теме международных расчетов. Представитель ВТБ отказался от комментариев.
Решение об изменении тарифов в финальной редакции ВТБ намерен разослать клиентам на этой неделе. Сотрудники организации уточнили в комментарии источникам газеты, что предварительно установлено назначить следующие комиссии: 6% от суммы исходящего перевода из «ВТБ Шанхай» в другой банк (сейчас 0,17−0,2%) и 0,15% — за входящий.
Также ВТБ собирается увеличить размер комиссии за юаневые переводы в Китай для собственных клиентов с нынешних 2,5% от суммы перевода до 3% без указания конкретных сроков зачисления средств, передает один из собеседников. Кроме того, в планах банка предложить клиентам два варианта «ускоренных» платежей в КНР: 4% от суммы платежа за перевод максимум за 10 рабочих дней, а за 5% — сократить этот срок не более чем до пяти дней.
Удорожание платежей сотрудники ВТБ объясняют ростом стоимости привлечения юаней, передает их слова один из источниов. Второй собеседник издания называет такое объяснение логичным на фоне усложнения доступа к китайской валюте для российских граждан, особенно подсанкционных, а также в связи с расхождением ее курса на разных сегментах отечественного рынка и между внутренним и мировым рынками.
Гендиректор юрфирмы SinoRuss Сурана Раднаева также называет повышение ставок логичным решением для банка. Его расходы на обеспечение работы китайского филиала, предполагает Раднаева, увеличились с тех пор, как на рынок пришел большой поток новых клиентов. «ВТБ Шанхай» уже стал основным банком для обслуживания российско-китайской торговли и самым защищенным ее инструментом, с учетом того что филиал 12 июня подпал под санкции США, рассуждает Раднаева. Китайские компании проявляют интерес к работе с «ВТБ Шанхай», так как локальные банки могут долго проверять или даже возвращать платежи, тем самым срывая сделки, а «ВТБ Шанхай» себе такого не позволяет, уточняет Раднаева.
«ВТБ Шанхай» в состоянии взять на себя функцию основного расчетного банка в юанях для обслуживания российско-китайской двусторонней торговли, говорил в апреле предправления ВТБ Андрей Костин. Однако в июне отечественные предприниматели, ведущие бизнес с Китаем, столкнулись с тем, что платежи через «ВТБ Шанхай» перестали доходить до местных контрагентов, писали «Ведомости». По словам сотрудников ВТБ, которые передал источник в другом банке, проблема вызвана процессом обновления платежного софта. Но собеседники допускали, что дело в дефиците юаней у ВТБ или в позиции китайских банков, в которых обслуживаются партнеры российского бизнеса.