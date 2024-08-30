В ВТБ спрогнозировали переход Центробанка к «крепленой» политике

ВТБ, сказал Пьянов, прогнозирует инфляцию в конце 2024 года на уровне 7,7%, в то время как ЦБ ожидает, что она будет находиться в диапазоне 6,5−7%. Диапазон ключевой ставки в период с конца июля до конца года, согласно макропрогнозу ЦБ, составляет 18−19,4%, «то есть в верхнюю границу диапазона уже заложено повышение до 20%», отметил он.