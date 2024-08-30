В июле Совкомбанк и РСХБ вошли в топ-5 по выдаче ипотеки

В прошлом месяце объем ипотечных кредитов, выданных Совкомбанком составил 14,8 млрд рублей, что на 1% меньше, чем в июне, а Россельхозбанк выдал ипотеки на 12,9 млрд рублей (+23% в сравнении с результатами июня). Вместе с этим РСХБ стал единственным у кого был зафиксирован рост по объему выдачи среди топ-10 крупнейших банков.