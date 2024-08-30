В июле Совкомбанк и РСХБ вошли в топ-5 по выдаче ипотеки

По итогам июля Совкомбанк и Россельхозбанк поднялись на четвертое и пятое место соответственно в рэнкинге десяти крупнейших банков по объему выданных ипотечных кредитов, следует из обзора «Дом. РФ». Так, за месяц эти банки повысили свои позиции на два пункта.
В прошлом месяце объем ипотечных кредитов, выданных Совкомбанком составил 14,8 млрд рублей, что на 1% меньше, чем в июне, а Россельхозбанк выдал ипотеки на 12,9 млрд рублей (+23% в сравнении с результатами июня). Вместе с этим РСХБ стал единственным у кого был зафиксирован рост по объему выдачи среди топ-10 крупнейших банков.
Данные «Дом.РФ»
По количеству выданных кредитов рост был зафиксирован только у Россельхозбанка (рост на 19% за месяц, до 2,5 тысяч), Т-Банка (4%, до 2,9 тысяч) и у Совкомбанка (1%, до 3,7 тысяч).
Ранее сообщалось, что Россельхозбанк с 24 августа приостановил прием заявок на ипотечный кредит по всем программам, кроме «Сельской ипотеки». В пресс-службе банка заявляли, что РСХБ приостановил продвижение ипотеки из-за «ужесточения закона о рекламе в отношении потребительских кредитных продуктов и высокой ключевой ставки, напрямую влияющей на привлекательность такого продукта для населения».
Frank Media направили запрос в РСХБ.