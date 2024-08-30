Российский рынок акций демонстрирует рост индексов

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций демонстрирует рост ведущих индексов. Курс юаня укрепляется к рублю, свидетельствуют данные Московской биржи.
К 10:20 индекс Мосбиржи замедлил рост до 2 709,74 пункта (+0,05%), индекс РТС находился на уровне 933,39 пункта (+0,05%).
По данным на 10:00, индекс Мосбиржи рос на 0,35%, до 2 717,68 пункта, индекс РТС — также на 0,35%, до 936,12 пункта.
Московская биржа с 13 июня приостановила торги долларом и евро из-за введенных против нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и сведения из внебиржевых торгов.